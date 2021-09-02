В центре Киева возле Арсенальной рядом с новым фонтаном под землю провалился грузовик

В Киеве грузовик провалился под землю на Арсенальной площади. Причем ее недавно отреставрировали и обустроили новый фонтан. Фото и видео с места инцидента опубликовал паблик "Типичный Киев" в Telegram-канале.

Два левых колеса транспортного средства ушли под плитку - из-за чего машину перекосило на левый бок.

К слову, некоторые пользователи Сети изначально выражали сомнения в правдивости информации об инциденте. Но опубликованные немногим позднее другие снимки и видео с Арсенальной площади их убедили - грузовик действительно провалился.

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Напомним, ранее кратковременные, но мощнейшие ливни стали причиной образования громадного провала асфальта в самом центре Киева — движение по улице Кловский спуск (Печерский район) оказалась в результате затруднено.

"В столице после ночного дождя образовалась воронка на одну полосу, коммунальщики уже перекрыли. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны выбирайте маршруты заранее", — писали тогда пользователи в социальных сетях.