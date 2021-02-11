В центре Николаева подростки осквернили братскую могилу

В Николаеве осквернена братская могила / Скриншот

В центре Николаева на территории мемориально-паркового комплекса подростки сидели на плитах братской могилы воинов, погибших во время Второй мировой войны, курили и общались.

Потом парни начали кататься на самокатах, но не в парковой зоне или на тротуарах, а на памятной стеле и на плитах, где размещен Вечный огонь, говорится в сюжете TPK MAPT, размещенном в YouTube.

Журналисты отметили, что мимо подростков проходили взрослые, но никто не сделал замечание.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали инцидент в центре Николаева.

"Только дедоваевалкам не показывайте это видео", – написал Артем Шаборонко.

"Будь я павшим дедом, я бы радовался, что мои правнуки катаются рядом и радуются жизни…", – поделился мнением Сергей Владимирович.

"…и что? Покатались и поехали себе, надругались?)…", – поставил вопрос Victor.

Как подростки в Николаеве осквернили братскую могилу – опубликовано видео