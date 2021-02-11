В центре Николаева подростки осквернили братскую могилу

В областном центре несовершеннолетние устроили покатушки на самокатах на стеле в честь воинов, которые погибли во время Второй мировой.
В центре Николаева на территории мемориально-паркового комплекса подростки сидели на плитах братской могилы воинов, погибших во время Второй мировой войны, курили и общались.
Потом парни начали кататься на самокатах, но не в парковой зоне или на тротуарах, а на памятной стеле и на плитах, где размещен Вечный огонь, говорится в сюжете TPK MAPT, размещенном в YouTube.
Журналисты отметили, что мимо подростков проходили взрослые, но никто не сделал замечание.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали инцидент в центре Николаева.
"Только дедоваевалкам не показывайте это видео", – написал Артем Шаборонко.
"Будь я павшим дедом, я бы радовался, что мои правнуки катаются рядом и радуются жизни…", – поделился мнением Сергей Владимирович.
"…и что? Покатались и поехали себе, надругались?)…", – поставил вопрос Victor.
Как подростки в Николаеве осквернили братскую могилу – опубликовано видео
- Справка. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, а закончилась 2 сентября 1945-го, пишет Википедия.
- В результате противостояния погибли миллиона украинцев. Почти во всех населенных пунктах есть памятники воинам, которые погибли, однако не везде захоронены жертвы.