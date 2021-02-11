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В центре Николаева подростки осквернили братскую могилу

11 февраля 2021, 14:51

В областном центре несовершеннолетние устроили покатушки на самокатах на стеле в честь воинов, которые погибли во время Второй мировой.

В Николаеве подростки осквернили братскую могилу
В Николаеве осквернена братская могила / Скриншот

В центре Николаева на территории мемориально-паркового комплекса подростки сидели на плитах братской могилы воинов, погибших во время Второй мировой войны, курили и общались.

Потом парни начали кататься на самокатах, но не в парковой зоне или на тротуарах, а на памятной стеле и на плитах, где размещен Вечный огонь, говорится в сюжете TPK MAPT, размещенном в YouTube.

Журналисты отметили, что мимо подростков проходили взрослые, но никто не сделал замечание.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали инцидент в центре Николаева.

"Только дедоваевалкам не показывайте это видео", – написал Артем Шаборонко.

"Будь я павшим дедом, я бы радовался, что мои правнуки катаются рядом и радуются жизни…", – поделился мнением Сергей Владимирович.

"…и что? Покатались и поехали себе, надругались?)…", – поставил вопрос Victor.

Как подростки в Николаеве осквернили братскую могилу – опубликовано видео

  • Справка. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, а закончилась 2 сентября 1945-го, пишет Википедия.
  • В результате противостояния погибли миллиона украинцев. Почти во всех населенных пунктах есть памятники воинам, которые погибли, однако не везде захоронены жертвы.
новости Николаева братская могила
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