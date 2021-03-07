В центре Одессы устроили жестокие разборки со стрельбой, есть раненые

Стрельба произошла в центре Одессы / Фото pixabay.com

В ночь на воскресенье, 7 марта, в центре Одессы произошла драка со стрельбой, в результате есть раненые.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сигнал о том, что на улице Екатерининской произошла стрельба, поступил в правоохранительные органы утром.

Установлено, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия.

"Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте", - говорится в сообщении.

/ od.npu.gov.ua

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время участники инцидента дают объяснения.

Как уточняет издание Одесса News, конфликт со стрельбой произошёл между компаниями молодых людей возле ресторана Ванити на Екатерининской улице.

/ od.npu.gov.ua

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 28 февраля в Днепре произошла стрельба в кафе по улице Высоковольтной.

Неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлены 15 человек.