В ФРГ анонсировали переговоры с Францией и РФ по Украине

В правительстве Германии заявили о готовности продолжить переговоры в "нормандском формате".
Встреча советника канцлера Германии с коллегами из Франции и РФ по поводу ситуации вокруг Украины планируется на текущей неделе.
Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ответе на вопрос корреспондента ТАСС.
"Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер этой неделе встретится с российским и французским коллегой", - сказал немецкий представитель.
Он также прокомментировал вероятность встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что о "контактах на самом высоком уровне сказать пока ничего нельзя".
"О возможных встречи канцлера мы сообщаем вовремя, пока что сказать на эту тему нечего", - отметил Хебештрайт.
Представителя правительства Германии также прокомментировал вопрос о контактах в "нормандском формате".
"Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах - ред.) актуальна до сих пор", - добавил Хебештрайт.
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Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже в этом месяце.
По его мнению, построение отношений с РФ является важным фактором.
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