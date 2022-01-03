Канцлер Германии Шольц планирует встречу с Путиным: СМИ узнали сроки

Олаф Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже в этом месяце.

По его мнению, построение отношений с РФ является важным фактором, пишет Bild.

По данным источников, Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой. Это, в частности, подразумевает и газовый вопрос.

Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер "уже в течение двух недель готовит встречу" Шольца с российским лидером в январе, подчеркивается в материале.

Также уточняется, что позиция Шольца "оставляет за бортом "зеленых", которые в целом более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и газопровода Северный поток-2.

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Ранее Шольц заявил о том, что Европа сталкивается с рядом вызовов. Ситуация с российскими войсками вокруг Украины является новой проблемой. Нерушимость границ – это большая ценность, которая не должна быть предметом переговоров.

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