Угроза Украине – это новый вызов: Шольц сделал заявление о новой проблеме Европы

Государства должны создавать суверенную и сильную Европу - Шольц / Reuters

На данный момент Европа сталкивается с рядом вызовов. Ситуация с российскими войсками вокруг Украины является новой проблемой. Нерушимость границ – это большая ценность, которая не должна быть предметом переговоров. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает Spiegel, в своем новогоднем обращении он рассказал о том, что ситуация, связанная с Украиной, является вызовом для Европы. Однако принцип нерушимости границ по-прежнему уважаем и не является предметом дискуссии.

Читайте такжеВоенная атака РФ на Украину и остановка Северного потока-2: Шольц сделал предупреждение Москве"В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров", - сказал Шольц.

Также он подчеркнул, что целью сотрудничества государств остается создание "суверенной, сильной Европы", которая поддерживает демократические ценности.

Войска России у границ Украины

Компания Maxar Technologies 24 декабря показала новые спутниковые снимки, на которых зафиксировали стягивание войск России к границам Украины. В частности, аналитики установили сотни БТРов, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО в захваченном Крыму, а также военное усиление на полигоне Солоти, в городе Ельня и на полигоне Погоново неподалеку от Воронежа.

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Журналисты американского издания Foreign Policy со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали карту, на которой показано, как Россия стянула войска к украинским границам. Больше всего российских войск на восточной границе – там около 10 батальонно тактических групп. В Беларуси находятся мотопехотные подразделения и танковый батальон, а также авиационные части. В Курской области появился лагерь с оружием и боевой техникой. Кроме того, россияне на своей границе разместили четыре бригады с баллистическими ракетами, которые могут достигнуть большей части Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия пока не наступает. Для проведения военной операции россиянам понадобится минимум 500-600 тысяч войск, тогда как сейчас таких сил у кордонов нет.

30 декабря Данилов заявил, что военного вторжения России в Украину быть не должно, поскольку россияне не подготовились к такому сценарию.