Если Запад "пошатнется" – Украина не сдастся: Кулеба заявил о готовности Киева обороняться от России

Украина не входит в НАТО, но уже восьмой год противостоит агрессии России - Кулеба / УНИАН

Киев намерен и в дальнейшем защищаться от агрессии Москвы, даже в том случае, если Запад прекратит противодействовать России. Даже не смотря на то, что Украина не входит в Североатлантический альянс, страна уже 8 лет обороняется от российского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что Украина способна защитить свое государство. И в ситуации, когда страна не состоит в НАТО, она противостоит российской агрессии уже почти восемь лет.

Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об ударе"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться", - отметил глава МИД.

Также он добавил, что если западный мир отступит от противодействия Москве, Киев все равно будет защищаться.

"Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Войска России у границ Украины

Компания Maxar Technologies 24 декабря опубликовала новые спутниковые снимки, на которых зафиксировано наращивание военных сил РФ у границ Украины. Аналитики зафиксировали сотни БТРов, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО в оккупированном Крыму и военное усиление на полигоне Солоти, в городе Ельня и на полигоне Погоново неподалеку от Воронежа.

Американское издание Foreign Policy со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины опубликовало карту, на которой зафиксировано усиление присутствия российских военных сил у украинских границ.

Больше всего войск РФ сконцентрировано на восточной границе Украины – приблизительно 10 батальонно тактических групп. В Беларуси дислоцируются авиационные части, а также мотопехотные подразделения и танковый батальон. В Курской области размещен лагерь с оружием и боевой техникой. Также Россия возле границы разместила четыре бригады, укомплектованные баллистическими ракетами Искандер. Как полагает британский эксперт Роб Ли, в зоне досягаемости таких ракет большая часть Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что после переговоров Байдена и Путина Россия продолжает укреплять свое военное присутствие у границ Украины. Однако для наступления Москве понадобится как минимум 500-600 тысяч военных, в то время как таких сил у границ сейчас нет.

30 декабря Данилов объявил о том, что в январе, феврале и или марте военное вторжение России в Украину маловероятно, поскольку Москва к этому не подготовилась.

"Что касается января, февраля, марта... Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не может делать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить... Отдыхайте спокойно, празднуйте", - подчеркнул чиновник.

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