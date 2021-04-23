В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины

Нед Прайс не раскрыл "дополнительные шаги" по помощи Киеву/ Фото Reuters

Соединенные Штаты Америки продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты от российской агрессии, включая летальное оружие.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 13 апреля в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы обсудили продолжение тесного сотрудничества и партнерскую поддержку Украины, в том числе в части потребностей Украины в сфере безопасности", - сказал Прайс.

При этом представитель Госдепа отказался вдаваться в подробности относительно "дополнительных шагов" по помощи Киеву.

"У украинского правительства нет сомнений в нашей позиции. Точно так же справедливо будет сказать, что и Москва не сомневается в нашей позиции, в том, что мы всецело поддерживаем нашего партнера Украину, в том числе ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Прайс.

Кроме того, по его словам, США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер в связи с ситуацией на Донбассе.

Как сообщал Главред, 15 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.

19 апреля глава Министерства иностранных дел Украины предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.

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