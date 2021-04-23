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В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины

23 апреля 2021, 07:50
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В США в очередной раз подчеркнули, что всецело поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и окажут помощь для защиты от российской агрессии.

Нед Прайс
Нед Прайс не раскрыл "дополнительные шаги" по помощи Киеву/ Фото Reuters

Соединенные Штаты Америки продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты от российской агрессии, включая летальное оружие.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 13 апреля в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы обсудили продолжение тесного сотрудничества и партнерскую поддержку Украины, в том числе в части потребностей Украины в сфере безопасности", - сказал Прайс.

При этом представитель Госдепа отказался вдаваться в подробности относительно "дополнительных шагов" по помощи Киеву.

"У украинского правительства нет сомнений в нашей позиции. Точно так же справедливо будет сказать, что и Москва не сомневается в нашей позиции, в том, что мы всецело поддерживаем нашего партнера Украину, в том числе ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Прайс.

Кроме того, по его словам, США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер в связи с ситуацией на Донбассе.

Как сообщал Главред, 15 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.

19 апреля глава Министерства иностранных дел Украины предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.

Отвод войск РФ от границ Украины - новости:

  • 22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение РФ об отводе войск от границ Украины. По его словам, уменьшение числа российских войск на украинской границе снижает напряженность.

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