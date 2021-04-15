В МИД рассказали о военной помощи Украине в случае нападения России

По словам Кулебы, если активные боевые действия возобновятся, Украина получит военную помощь от партнеров.
Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.
Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас Россия стягивает войска к украинским границам.
"В случае, если, не дай Бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров", - сказал Кулеба в программе Право на власть на 1+1.
По его словам, эта помощь "существенно укрепит" обороноспособность Украины, а также поможет отбить наступление агрессора.
Также Кулеба заявил, что Украина готова провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках нормандского формата.
"Мы готовы провести полноценный саммит нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате непосредственно. Но, к сожалению, РФ избегает такого формата", - сказал Кулеба.
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Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.