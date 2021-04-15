В МИД рассказали о военной помощи Украине в случае нападения России

Дмитрий Кулеба рассказал о военной помощи для Украины / Фото РБК-Украина

Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас Россия стягивает войска к украинским границам.

"В случае, если, не дай Бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров", - сказал Кулеба в программе Право на власть на 1+1.

По его словам, эта помощь "существенно укрепит" обороноспособность Украины, а также поможет отбить наступление агрессора.

Также Кулеба заявил, что Украина готова провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках нормандского формата.

"Мы готовы провести полноценный саммит нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате непосредственно. Но, к сожалению, РФ избегает такого формата", - сказал Кулеба.

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