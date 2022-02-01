В харьковском супермаркете толпа покупателей набросилась на просрочку

Люди напали на тележку с продуктами / УНИАН

В одном из супермаркетов Харькова, который расположен на улице Салтовское шоссе, люди захватили тележку с просроченными товарами.

Соответствующее видео попало в сеть.

На кадрах видно, как люди в прямом смысле этого слова "разгребают просрочку",

Читайте такжеВ АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причина"Это класс – супермаркет, акция называется. Посреди магазина поставили тачку, народ дерется за просрочку", – отметил очевидец.

Позже появилась информация, что это якобы был уцененный товар.

Напомним, ранее эксперт Елена Куликова рассказала о том, как не купить поддельную икру.

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