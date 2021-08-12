В Хмельницкой области лагерь попал в громкий скандал из-за песен Катюша и День победы

Лагерь Чайка попал в скандал / Департамент образования и науки Хмельницкого городского совета

В Хмельницкой области в селе Головчинцы в детском лагере Чайка, который подчиняется городскому совету Хмельницкого, включали русские и советские песни детям.

Как сообщила в Facebook Леся Иващенко, на замечание о недопустимости этого там заявили, что "их дети не такие".

Женщина рассказала, что она приехали в ТЦ Берег надежды, где также был детский лагерь Чайка.

"Женщина, которая себя называла "главной пионервожатой" и местный диджей, постоянно включали детям русскую музыку и устраивали дискотеки под окнами других отдыхающих. Когда же они попросили не включать детям российской попсы, к ним на "разборки" пришел мужчина. А потом в лагере Чайка включили еще и Катюшу и День победы", - говорит женщина.

После того, как она попыталась выяснить, в чем причина "репертуара", работники лагеря ей заявили, что это у них "программа националистическая", а их дети "не такие" и сами якобы просят включать русскую и советскую музыку".

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"Ответы на вопросы, поставили бы они, извиняюсь, "блатняк", по просьбе детей и как нам объяснять детям, у которых родители были или сейчас на фронте, постоянную "мишебратську" музыку в лагере, мы не получили. И вот теперь у меня есть вопрос к управлению образования Хмельницкого городского совета: кто утвердил план воспитательной работы лагеря Чайка? Есть ли в том плане празднования непонятно чего под советские песни?", — поинтересовалась Леся Иващенко.

Начальница отдела внешкольного образования и воспитательной работы департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сообщила, что работники, которые включали детям советскую и российскую музыку уже уволились с работы.

"Вчера же вечером работники департамента выезжали в этот лагерь. И действительно работники, причастные к этому инциденту, написали заявления на увольнение. У них взяты объяснения и они в тот же день покинули лагерь", — пояснила Анастасия Яровая, передает ТСН.

Как ранее сообщали, в селе Кунин Львовской области волонтеры отреставрировали памятник Богдану Хмельницкому. После ремонта монумент изменился до неузнаваемости, а волонтеры, которые организовали обновления памятника, поместили на него название своей общественной организации.