В Кабмине рассказали, как будет работать транспорт на Пасху-2021

Как будет работать авиа и ж/д сообщение на майские праздники / УНИАН

В период пасхальных и майских праздников в Украине будет четыре выходных дня подряд, в этот период не планируется закрывать авиасообщение и железнодорожные перевозки.

Как рассказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, введение новых ограничений в Украине, в том числе на транспортные перевозки, является прерогативой министерства здравоохранения, и после поступления инициатив от ведомства министерство инфраструктуры согласовывает ситуацию с транспортом.

"У нас здесь любые инициативы - прерогатива Минздрава, предложения от них поступают, а мы находим консенсус по транспортным вопросам", - объяснил Криклий, передает Украина 24.

Министр отметил, что на майские праздники закрывать авиа и ж/д сообщения не собираются.

"Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки - это вообще ответственность местных властей", - сказал он.

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В то же время Криклий обратил внимание, что в красных зонах карантина вводятся ограничения на железнодорожные перевозки.

"Что касается железнодорожных (перевозок) - выходим из тех регионов, где есть эпидемиологическая угроза. Если регион попадает в красную зону, туда перевозок не будет, кроме транзитных", - рассказал глава Мининфраструктуры.

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Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: