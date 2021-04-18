В Кабмине рассказали, как будет работать транспорт на Пасху-2021

В Мининфраструктуры объяснили, будут ли новые ограничения на транспорт на майские праздники.
В период пасхальных и майских праздников в Украине будет четыре выходных дня подряд, в этот период не планируется закрывать авиасообщение и железнодорожные перевозки.
Как рассказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, введение новых ограничений в Украине, в том числе на транспортные перевозки, является прерогативой министерства здравоохранения, и после поступления инициатив от ведомства министерство инфраструктуры согласовывает ситуацию с транспортом.
"У нас здесь любые инициативы - прерогатива Минздрава, предложения от них поступают, а мы находим консенсус по транспортным вопросам", - объяснил Криклий, передает Украина 24.
Министр отметил, что на майские праздники закрывать авиа и ж/д сообщения не собираются.
"Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки - это вообще ответственность местных властей", - сказал он.
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В то же время Криклий обратил внимание, что в красных зонах карантина вводятся ограничения на железнодорожные перевозки.
"Что касается железнодорожных (перевозок) - выходим из тех регионов, где есть эпидемиологическая угроза. Если регион попадает в красную зону, туда перевозок не будет, кроме транзитных", - рассказал глава Мининфраструктуры.
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Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был ужесточен с 5 апреля. Было принято решение о закрытии школ и детских садов. Общественный транспорт на время локдауна в столице должен работать исключительно в режиме спецпропусков.
- Городская комиссия ТБ и ЧС приняла решение о продлении жесткого карантина в Киеве на 2 недели – до 30 апреля.
- Ранее доктор-иммунолог Алла Волоха прогнозировала, что жесткий карантин в Киеве продлится еще несколько недель. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице остается сложной.