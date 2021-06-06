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В Кабмине рассказали, когда с полок магазинов исчезнут пластиковые пакеты

6 июня 2021, 19:41

Когда запрет вступит в силу, украинцев не будут штрафовать за использование пластиковых пакетов - наказания коснутся только бизнеса.

пакет, пластик
Когда украинцы откажутся от пластиковых пакетов рассказали в Кабмине / УНИАН

В следующем 2022 году в нашей стране запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. С марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты, рассказал замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире канала Дом.

"Согласно статистике, каждый украинец использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. При этом в большинстве случаев каждый пакет используют только раз. Это все влияние приводит к тому, что мы с вами, скажем так, потребляем с пищей пять микрограммов пластика в неделю", - отметил замглавы Минэкологии.

С марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты. В качестве исключения их будут использовать только для упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Не запрещены и плотные пакеты, которые можно использовать несколько раз.

В качестве альтернативы эксперты предлагают биоразлагаемые пакеты, которые, как правило, изготавливают из крахмала или целлюлозы.

"На сегодня их цена выше, чем классического пакета, который мы с вами привыкли использовать. Но я уверен в том, что те мощности по производству упаковки, которые сейчас есть в Украине, уже начали перестраиваться", - сказал чиновник.

По его словам, с каждым днем ​​себестоимость таких биоразлагаемых пакетов будет снижаться, так как будет появляться определенная конкуренция на рынке.

Когда запрет вступит в силу, украинцев не будут штрафовать за использование пластиковых пакетов - наказания коснутся только бизнеса. Первый штраф - от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение придется заплатить от 3400 до 8500 грн.

Ранее Главред писал о том, что в декабре прошлого года экологический комитет Рады окончательно поддержал законопроект, который предусматривает штрафы за использование пластиковых пакетов.

Депутаты Верховной Рады запретили использование пластиковых пакетов в Украине. "За" проголосовали 297 народных депутатов во время пленарного заседания 1 июня.

Минэкологии новости Украины
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