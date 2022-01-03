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В Киеве могут ввести спецпропуски на транспорт

3 января 2022, 08:46
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Специальные пропуски в столице Украины могут ввести, если Киев вернется в "красную" зону адаптивного карантина.

коронавирус
Специальные пропуски на проезд в общественном транспорте введут в случае усиления карантина / Фото Reuters

В Киеве утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками Карантин. Он предполагает возможность введения специальных пропусков для проезда в общественном транспорте.

Согласно решению киевского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, специальные пропуски в Киеве могут ввести, если столица вернется в "красную" зону адаптивного карантина.

Отмечается, что введение спецпропусков не будет автоматическим. Для этого нужно отдельное решение киевской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе общественного транспорта в режим специальных перевозок.

Как будут работать спецпропуски для проезда в транспорте

Специальные пропуски будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы Карантин, подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.

Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.

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Владельцам специальных пропусков будет запрещено передавать свои транспортные карты другим лицам.

Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время действия "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.

По данным украинского Минздрава, с 30 декабря вся Украина находится в желтой зоне карантина.

Вся Украина перешла в "желтую" зону карантина / Фото Минздрав

Что запрещено в "желтой" зоне карантина

  • Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и сотрудников;
  • Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • Проведение массовых мероприятий;
  • Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • Работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • Работа спортзалов, бассейнов;
  • Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
  • Межобластные и международные перевозки.

Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей есть один из документов:

  • "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
  • "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
Правила карантина в
Правила карантина в "желтой" зоне / Фото Минздрав

Как сообщал Главред, с 6 декабря 2021 года, в Украине начали действовать новые правила карантина. Согласно новым правилам, не только в "красных", но и в "желтых" карантинных зонах невакцинированные украинцы не могут посещать общественные места и пользоваться общественным транспортом.

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