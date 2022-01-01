Карантин в Украине 1 января: вся страна оказалась в желтой зоне ограничений

В Киеве 426 случаев заболевания на 100 тысяч населения / УНИАН

Украина с 1 января 2022 года полностью перешла на желтый уровень карантинных ограничений. Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Киеве – 426 случаев на 100 000 населения. Загруженность больничных коек с кислородом составляет 21,4%.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, уровень заболеваемости COVID-19 в Украине на 31 декабря составил 179 случаев на 100 000 населения. С 1 января во всех регионах страны установлен желтый уровень карантина.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине в Киеве – 426 случаев на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций – 25,9 при определенном показателе 60 случаев на 100 тысяч населения.

Загруженность больничных коек с кислородом – 21,4% при определенном показателе в 65%.

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Что запрещено в желтой зоне карантина

Посещение учебных заведений, в которых на самоизоляции пребывают более половины учащихся и сотрудников

Работа учебных заведений, где не сделали прививки против COVID-19 100% персонала

Массовые мероприятия

Работа театров, кино, и заведений культуры

Работа кафе, баров и ресторанов кроме работы на вынос и доставки

Работа спортзалов и бассейнов

Межобластные и международные перевозки.

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Карантин в Украине

Согласно данным на утро субботы, 1 января, в Украине установлено 5 026 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализировали 1 554 человека. Погибли 190 людей. Выздоровели 6 073 человека.

Кабинет министров Украины изменил правила карантина в желтой зоне. Срок действия желтых сертификатов был сокращен до 30 дней. Теперь работники заведений, а также посетители, должны сделать хотя бы одну прививку против коронавируса. Иначе потребуется негативный тест на COVID-19.

Кабмин 15 декабря продлил карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила, согласно которым нужен COVID-сертификат для посещения общественных мест, остаются в силе.

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