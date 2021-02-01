В Киеве открылся первый в Украине магазин IKEA: как работает

Столичный магазин IKEA в понедельник после 18 часов не был очень загружен / УНИАН

В понедельник, 1 февраля, в Киеве открылся первый в Украине магазин шведской компании IKEA, который имеет городской формат.

Магазин IKEA в Киеве находится в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall и работает с понедельника по воскресенье с 10 до 22, говорится на сайте компании.

По ее данным, по состоянию на 18:16 в магазине не было очень много людей.

"Невысокая загруженность. Последнее обновление: 01.02.2021 18:17", – говорится на сайте компании.

Открытие магазина IKEA в Украине – что нужно знать

Компания, что планирует открыть стране первый магазин в городском формате в ТРЦ Blockbuster до конца 2020 года, однако из-за эпидемии коронавируса планы были скорректированы.

Что известно о магазине IKEA в Блокбастере:

Площадь магазина составляет свыше 5 тысяч кв. м;

В магазине есть три основных отдела Living Room, (Гостиная), Bedroom (Спальня) и Kitchen (Кухня);

В магазине одновременно могут находиться не более 500 человек;

В магазине действуют противоэпидемические меры – меряют температуру, там нельзя находится без масок, проводится дезинфекция, требуют соблюдать дистанцию (рекомендованное расстояние между людьми – 1,5 метра.

Справка. IKEA – нидерландская производственно-торговая группа компаний, основанная в Швеции, которая является владельцем одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, пишет Википедия.