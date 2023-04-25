УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве парень ударил в лицо девушку-баристу и прикрылся "работой в КГГА"

Анна Ярославская
25 апреля 2023, 08:58 обновлено 25 апреля, 09:01
8
На самом деле хулиган не работает в столичной администрации. Он лишь стажировался на работу баристы у частного предприятия.
Парень ударил девушку-барристу
Парень ударил девушку-баристу и попытался оправдаться проблемами с родителями / скриншот

В одном из кафе Киева молодой человек ударил в лицо девушку-баристу, поскольку ему не понравился кофе. Парень устроил скандал и заявил, что он работает в Киевской городской администрации. Позже выяснилось, что его зовут Владимир Шевченко и в КГГА он не работает.

Как пишет ТСН, конфликт произошло на почве того, что посетителю не сделали латте на банановом молоке. Потом бариста переделала напиток, но юношу это не удовлетворило, и он решил вернуть деньги за напиток. Когда девушка отказалась, он начал угрожать и ударил ее.

"Ты знаешь, кто я? Я в КГГА работаю", – заявил парень.

видео дня

Девушка в ответ уточнила, знает ли он, что бывает за злоупотребление своим служебным положением.

Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, что уже в дверях парень дает девушке пощечину.

Парень ударил девушку в лицо
Парень ударил девушку в лицо / скриншот видео

Позже хулиган хвастался в соцсетях, что ему ничего не будет, ведь "вся страна знает, где он работает".

Парень отреагировал на угрозы
Парень отреагировал на угрозы / скриншот

Позже он решил как-то оправдаться и написал пост о "сложных отношениях с родителями", из-за которых ему якобы тяжело контролировать эмоции.

Пост Владимира Шевченко в соцсети
Пост Владимира Шевченко в соцсети

За парня вступилась и мать, мол, он посмотрел видео, на котором оккупанты обезглавливают пленного украинского военного, и у ее сына якобы возникла "психологическая травма".

Скриншот сообщения матери Владимира Шевченко

В КГВА в свою очередь опровергли, что скандальный юноша является их сотрудником.

На самом деле парень сам стажируется на работу баристы у частного предприятия, которое работает в здании Киевского муниципалитета на правах аренды.

"После обращения мэрии арендатор немедленно разорвал трудовые отношения с Владимиром Шевченко. Подобное поведение недопустимо для сотрудников структурных подразделений КГГА, ни подрядчиков или партнеров Киевской администрации. У нас нулевая толерантность к насилию", – написали в пресс-службе мэрии.

Скриншот сообщения КГГА

Как сообщал Главред, ранее старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях.

В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров. В частности, Варвара Кошевая снимала ролики в социальной сети TikTok и накладывала на них музыку российских исполнителей, на что справедливо указали ее подписчики.

Ранее в Одессе разгорелся языковой скандал в одном из местных заведений общественного питания. Там посетительницу отказались обслуживать на украинском языке.

Другие новости:

новости Киева КГГА
Реклама

Главное за день

Война в Украине может не иметь окончательного урегулирования, а закончиться компромиссом – Качиньский

Война в Украине может не иметь окончательного урегулирования, а закончиться компромиссом – Качиньский

08:39 Украина
Украинские военные зачищают передовую полосу левобережья Херсонщины – Гуменюк

Украинские военные зачищают передовую полосу левобережья Херсонщины – Гуменюк

07:49 Украина
ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

07:08 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:00

Тодоренко устроила бесноватые танцы и использовала Киркорова, как пиллон

08:58

В Киеве парень ударил в лицо девушку-баристу и прикрылся "работой в КГГА"Видео

08:54

РФ хотела напугать отправкой 10 тысяч корейских солдат в Украину: в Белом доме отреагировалиВидео

08:52

Гороскоп на сегодня 25 апреля 2023: Водолеям - гармония, Рыбам - перспективаВидео

08:39

Война в Украине может не иметь окончательного урегулирования, а закончиться компромиссом – КачиньскийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:12

Путин, мы все ближемнение

08:04

Пригожин смог вернуть себе благосклонность Кремля – ISW

07:49

Украинские военные зачищают передовую полосу левобережья Херсонщины – Гуменюк

07:48

Отвадят насекомых или угробят урожай: что нельзя сажать рядом с бархатцами

Реклама
07:08

ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

06:43

У Зеленского назначили "кураторов" бригад контрнаступления ВСУ - СМИ

06:20

Освобождение полуострова Крым с каждым днём всё ближемнение

05:00

Какие удобрения любит грецкий орех и чем его подкормить для хорошего урожая

03:50

Бывшая жена Меладзе накинулась на экс-ВиаГру из-за его изменВидео

03:20

"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - ЗолотаревВидео

03:20

3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизыватьВидео

02:40

Для чего добавляют яйцо в шашлык: нежная корочка и сочное мясо гарантированы

02:02

Почему в СССР четверг был рыбным днём, а сейчас такого нет

01:36

В боях за Украину погиб 33-летний доброволец Александр Кравчук

00:51

Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
00:33

Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

00:29

"РФ готовит запас ракет": эксперт рассказал, куда могут ударить оккупантыВидео

00:10

Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

24 апреля, понедельник
23:45

"Был патриотом своей страны": в тяжелых боях за Украину погиб стрелок-снайпер из СеверодонецкаВидео

23:28

"Хочется, чтобы был здесь": Вакарчук поделился щемящими воспоминаниями про Кузьму Скрябина

23:19

Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делатьВидео

23:16

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня: кому не повезлоВидео

23:02

Эйдман рассказал, почему Путин вынужден продолжать свои бессмысленные наступательные операцииВидео

22:30

"Живее всех живых": друг Винника рассказал, что сейчас происходит с певцомВидео

22:23

Евгений Клопотенко признался, какое блюдо не умеет готовитьВидео

22:21

"Друзья из Гондураса могут сильно обидеться": Песков опозорил Путина из-за праздника на 9 маяВидео

21:40

Андрей Данилко дал критическую оценку песне, с которой дуэт Tvorchi едет на Евровидение-2023Видео

21:39

Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый домВидео

21:37

Романтика и мир фантазий: лучшие легкие мелодрамы на вечер для кинопросмотраВидео

21:09

Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе БахмутаВидео

20:49

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодиныВидео

20:05

"Он бесплатно полгода жил в моей квартире": Киркоров набросился на Зеленского и попытался унизитьВидео

19:57

"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению КрымаВидео

19:35

Андрей Золотарев. Когда Украину примут в НАТО?Видеоблоги

19:26

Признался в расстреле украинских детей: "вагнеровца" избили боевики Пригожина и задержалиВидео

Реклама
19:20

Нам надо становиться игроками, а не детьми, которые вылетают в первом же туремнение

19:16

Украинцы могут получить до 6600 грн от международного фонда: кто имеет правоВидео

18:39

"У него продолжаются проблемы со здоровьем": дипломат из США рассказал о русском диктатореВидео

18:25

"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новостиВидео

18:07

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

18:01

Олег Псюк из Kalush Orchestra откровенно ответил на "наезд" Иво Бобула из-за звездностиВидео

17:50

Россияне могут выйти на "майдан": Буданов рассказал, при каких условияхВидео

17:50

"Позволь сказать кое-что, что расстроит": Аффлек рассказал, сидит ли Лопес на диетеВидео

17:16

10 самых неурожайных дней: лунный посевной календарь на май

16:36

Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять