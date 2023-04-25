В Киеве парень ударил в лицо девушку-баристу и прикрылся "работой в КГГА"

На самом деле хулиган не работает в столичной администрации. Он лишь стажировался на работу баристы у частного предприятия.

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Парень ударил девушку-баристу и попытался оправдаться проблемами с родителями / скриншот

В одном из кафе Киева молодой человек ударил в лицо девушку-баристу, поскольку ему не понравился кофе. Парень устроил скандал и заявил, что он работает в Киевской городской администрации. Позже выяснилось, что его зовут Владимир Шевченко и в КГГА он не работает.

Как пишет ТСН, конфликт произошло на почве того, что посетителю не сделали латте на банановом молоке. Потом бариста переделала напиток, но юношу это не удовлетворило, и он решил вернуть деньги за напиток. Когда девушка отказалась, он начал угрожать и ударил ее.

"Ты знаешь, кто я? Я в КГГА работаю", – заявил парень.

видео дня

Девушка в ответ уточнила, знает ли он, что бывает за злоупотребление своим служебным положением.

Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, что уже в дверях парень дает девушке пощечину.

Парень ударил девушку в лицо / скриншот видео

Позже хулиган хвастался в соцсетях, что ему ничего не будет, ведь "вся страна знает, где он работает".

Парень отреагировал на угрозы / скриншот

Позже он решил как-то оправдаться и написал пост о "сложных отношениях с родителями", из-за которых ему якобы тяжело контролировать эмоции.

Пост Владимира Шевченко в соцсети

За парня вступилась и мать, мол, он посмотрел видео, на котором оккупанты обезглавливают пленного украинского военного, и у ее сына якобы возникла "психологическая травма".

В КГВА в свою очередь опровергли, что скандальный юноша является их сотрудником.

На самом деле парень сам стажируется на работу баристы у частного предприятия, которое работает в здании Киевского муниципалитета на правах аренды.

"После обращения мэрии арендатор немедленно разорвал трудовые отношения с Владимиром Шевченко. Подобное поведение недопустимо для сотрудников структурных подразделений КГГА, ни подрядчиков или партнеров Киевской администрации. У нас нулевая толерантность к насилию", – написали в пресс-службе мэрии.

Как сообщал Главред, ранее старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях.

В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров. В частности, Варвара Кошевая снимала ролики в социальной сети TikTok и накладывала на них музыку российских исполнителей, на что справедливо указали ее подписчики.

Ранее в Одессе разгорелся языковой скандал в одном из местных заведений общественного питания. Там посетительницу отказались обслуживать на украинском языке.

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