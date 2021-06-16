В Киеве ротвейлер набросился и разодрал ребенка

Собака напала на ребенка со щенком / pixabay

В Киеве утром, 14 июня, на ребенка со щенком напал взрослый ротвейлер. Как рассказал отец пострадавшего подростка, у щенка тяжелые травмы, а у мальчика рваная рана на руке.

Инцидент произошел на улице Феодоры Пушиной, 50а в Святошинском районе, пишет Киев Оперативный.

"Нам не нужна сейчас компенсация за лечение ребенка и собаки. Все, что мы хотим - получить помощь от полиции, а именно: найти хозяина и узнать, привита ли его собака от бешенства. Сейчас речь идет об угрозе жизни моего шестнадцатилетнего сына", - рассказал отец пострадавшего подростка.

По его словам, они уже обратились к врачам, а затем в полицию. Кроме того, у них есть видео нападения животного от жильцов дома. Заявление передали участковому, но в приемное время так к нему и не попали.

"Вчера мы дежурили в приемное время под дверями участка 158 (участковый - Грицюк Сергей Сергеевич), мужчина зашел туда, на нашу просьбу принять нас, буркнул: "Я вообще не отсюда" и скрылся", - отметил отец мальчика.

Он также заявил, что на видео было видно, что хозяин собаки не справляется со своим питомцем.

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Ранее Главред сообщал, что в Одессе в дельфинарии Немо один из дельфинов внезапно напал и укусил маленького мальчика.

Инцидент произошел во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных - мальчик пришлось наложить два шва после укуса.