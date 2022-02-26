В Киеве уничтожен грузовик с пушкой и тактическим знаком РФ

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В Днепровском районе Киева уничтожен грузовик с опознавательным знаком российских агрессоров.

Техника оккупантов взорвалась на проспекте Шухевича. Соответствующее видео публикуют в соцсетях.

Отметим, что вражеский грузовой автомобиль перевозил пушку.

При этом в момент возгорания в грузовике прогремел мощный взрыв.

Это может свидетельствовать о том, что внутри находился боекомплект.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что военные РФ захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины, переоделись в украинскую форму и направились в центр Киева.

БТР без опознавательных знаков поехали в сторону Куренёвки по улице Новоконстантиновской.