В Киеве уничтожен грузовик с пушкой и тактическим знаком РФ

В момент возгорания в грузовике прогремел мощный взрыв.
В Днепровском районе Киева уничтожен грузовик с опознавательным знаком российских агрессоров.
Техника оккупантов взорвалась на проспекте Шухевича. Соответствующее видео публикуют в соцсетях.
Отметим, что вражеский грузовой автомобиль перевозил пушку.
При этом в момент возгорания в грузовике прогремел мощный взрыв.
Это может свидетельствовать о том, что внутри находился боекомплект.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что военные РФ захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины, переоделись в украинскую форму и направились в центр Киева.
БТР без опознавательных знаков поехали в сторону Куренёвки по улице Новоконстантиновской.
Автор: Алексей Тесля