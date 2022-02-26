На Троещине ликвидировали диверсантов

На Троещине задержали диверсантов / Скриншот

В столице в полночь 26 февраля начались бои. В сети появились кадры стрельбы в нескольких районах Киева.

На одном из них было видно, как украинские военные сражаются с оккупантами.

Читайте такжеСумчане объяснили оккупантам, как правильно сдаться в пленВ частности, в стрелковой бой начался прямо в жилом массиве на Троещине в 00:25. Позже появилось видео задержания боевиков.

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Война в Украине 25 февраля

Враг пытается прорваться в Киев, возле Бучи ВСУ остановили российскую колонну. По последним данным, оккупанты были вынуждены покинуть свою военную технику возле Бучи и отступить.

Николаевская ОГА заявила про прорыв оккупантов со стороны Херсона. Губернатор Ким заявил, что украинские воины готовы принять бой.

Киев вступил в фазу обороны из-за вторжения россиян, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он призвал жителей города не выходить из домов или укрытий.

При этом оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки. Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта.

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