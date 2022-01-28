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В Киеве за вечер произошло сразу две стрельбы: первые подробности

28 января 2022, 00:00

Инцидент произошел на улице Каховской. Водитель остался жив. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Киеве расстреляли внедорожник

В Днепровском районе Киева неизвестные четыре раза выстрелили по внедорожнику Lexus. Об этом сообщает один из местных Телеграм-каналов.

Инцидент произошел на улице Каховской. Водитель остался жив. По предварительной информации, никто не пострадал.

Отмечается, что по этому автомобилю уже стреляли две недели назад.

"Тогда попали в заднюю часть, пробили крыло, а еще одна пуля пролетела сквозь салон. В этот раз пули попали в боковое стекло пассажира, колесо и дверь", - говорится в сообщении.

На перекрестке улиц Каховская и Челябинская неизвестные выстрелили 4 раза во внедорожник и скрылись. Пострадавших нет.

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Скорее всего, выстрел осуществлялся и травматического оружия усиленного действия. По данным СМИ, владельца авто зовут Рзаев Эльсевар Тарих Оглы, он 1966 года рождения.

Также в Голосеевском районе, на улице Паньковской произошло дерзкое ограбление. Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен. К счастью, потерпевший жив. На месте работает полиция.

Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

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