В Крыму призвали Киев и НАТО "не будить русского медведя"

Слова спикера Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о войне с Россией наделали шума в Крыму.
Войны против России во многих случаях заканчивались катастрофой для агрессоров, заявил так называемый сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец в ответ на слова спикера Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который отмечал, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы "для отработки войны с Россией".
"Были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров. Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь", – заявил он в комментарии РИА Новости.
Также он призвал западные страны и Киев "не будить русского медведя", так как он будет защищать свою берлогу.
"Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести", - сказал Чегринец.
Отметим, ранее Арестович заявил, что одной из причин обострения ситуации на Донбассе можно назвать учения НАТО Defender Europe 2021, проведение которых планируется в мае.
"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму - по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ - россияне двигают своих коней", - полагает он.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 2 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей".
- 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.