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В Крыму призвали Киев и НАТО "не будить русского медведя"

3 апреля 2021, 14:50
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Слова спикера Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о войне с Россией наделали шума в Крыму.

Крым
В Крыму призвали Киев и НАТО "не будить русского медведя" / Минобороны РФ

Войны против России во многих случаях заканчивались катастрофой для агрессоров, заявил так называемый сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец в ответ на слова спикера Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который отмечал, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы "для отработки войны с Россией".

"Были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров. Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь", – заявил он в комментарии РИА Новости.

Также он призвал западные страны и Киев "не будить русского медведя", так как он будет защищать свою берлогу.

"Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести", - сказал Чегринец.

Отметим, ранее Арестович заявил, что одной из причин обострения ситуации на Донбассе можно назвать учения НАТО Defender Europe 2021, проведение которых планируется в мае.

"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму - по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ - россияне двигают своих коней", - полагает он.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 2 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей".
  • 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.

НАТО военные учения аннексия Крыма война на Донбассе Алексей Арестович
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