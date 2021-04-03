В Крыму призвали Киев и НАТО "не будить русского медведя" / Минобороны РФ

Войны против России во многих случаях заканчивались катастрофой для агрессоров, заявил так называемый сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец в ответ на слова спикера Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который отмечал, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы "для отработки войны с Россией".

"Были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров. Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь", – заявил он в комментарии РИА Новости.

Также он призвал западные страны и Киев "не будить русского медведя", так как он будет защищать свою берлогу.

"Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести", - сказал Чегринец.

Отметим, ранее Арестович заявил, что одной из причин обострения ситуации на Донбассе можно назвать учения НАТО Defender Europe 2021, проведение которых планируется в мае.

"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму - по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ - россияне двигают своих коней", - полагает он.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее: