В Крыму рассказали, куда пожалуются на Украину из-за "водной блокады"

Украинские националисты будут завидовать, когда РФ решит проблему с водой в оккупированном Крыму, сказал Георгий Мурадов
Россияне намерены пожаловаться на Украину в ООН из-за прекращения Киевом водоснабжения аннексированного Крыма. Российские "власти" не планируют просить Киев восстановить подачу воды на полуостров. Москва решит вопросы с дефицитом водного ресурса в автономной республике, заявил "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.
По его словам, представители самопровозглашенных российских оккупационных администраций подготовят официальное обращение в ООН в связи с "водной блокадой" Крыма.
"Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду. Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита", - сказал Мурадов.
Также он добавил, что РФ намерена решить вопросы с водой в Крыму за счет пресной воды, использования очистных сооружений, а также строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.Читайте такжеКрым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой
При этом политик обвинил "враждебную власть в Украине" в нарушении международных норм из-за прекращения поставок воды в Крым.
"Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах", - подчеркнул Мурадов.
Проблемы с водой в Крыму
- На территории аннексированного Крыма в последние годы возникла проблема маловодья. Из-за этого на полуострове сократились запасы водного ресурса, а местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Киев прекратил поставки воды в Крым после оккупации полуострова. Согласно позиции властей, в автономной республике достаточно воды для местного населения – водного ресурса не хватает для нужд РФ. Украина готова возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале с целью исключения возможности подачи воды на полуостров.
- 28 февраля стало известно, что в Крыму высохли два водохранилища – Симферопольское и Загорское.
- "Представитель госсовета Крыма" Владимир Константинов 10 марта обвинил Украину в блокаде полуострова и объявил о намерении судиться с Киевом в международных судах.
- В Крыму грозятся "отсудить" у Украины от 136 до 270 миллиардов долларов из-за "водной блокады". В такую сумму самопровозглашенные власти оценили "ущерб" полуострову.