В Крыму рассказали, куда пожалуются на Украину из-за "водной блокады"

"Власти" Крыма намерены обратиться в ООН из-за прекращения Киевом подачи воды на полуостров / УНИАН

Россияне намерены пожаловаться на Украину в ООН из-за прекращения Киевом водоснабжения аннексированного Крыма. Российские "власти" не планируют просить Киев восстановить подачу воды на полуостров. Москва решит вопросы с дефицитом водного ресурса в автономной республике, заявил "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

По его словам, представители самопровозглашенных российских оккупационных администраций подготовят официальное обращение в ООН в связи с "водной блокадой" Крыма.

"Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду. Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита", - сказал Мурадов.

Также он добавил, что РФ намерена решить вопросы с водой в Крыму за счет пресной воды, использования очистных сооружений, а также строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.Читайте такжеКрым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой

При этом политик обвинил "враждебную власть в Украине" в нарушении международных норм из-за прекращения поставок воды в Крым.

"Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах", - подчеркнул Мурадов.

Проблемы с водой в Крыму