В Крыму разразились резким заявлением в адрес Украины после слов Данилова о воде на полуострове

Аксенов обвинил Украину в "радости" из-за ситуации в Крыму / УНИАН

Самопровозглашенный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов назвал слова секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации с водой на полуострове "маразмом" и "бессильным злорадством". Он считает, что на такие заявления в России не должны обращать внимания.

"Это маразм. Не стоит обращать внимание. Это обычная практика. Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма. Сами сделать ничего не могут. Это бессильное злорадство", - сказал Аксенов YouTube-каналу Соловьев Live.Читайте также"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя паводки в Крыму, выразил сожаление в связи с ситуацией, однако сказал, что теперь на полуострове стало слишком много воды.

Ситуация в Крыму

В захваченном Россией Крыму из-за сильных ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации. На полуострове произошло наводнение. В Ялте и Керчи, которые больше всего пострадали от паводков, за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

В Керчи оказались затопленными около 300 домохозяйств, а также центральные улицы города и больницы. Под водой также оказалась часть трассы Таврида. Местный центральный стадион имени 50-летия Октября ушел под воду.

В Ялте с 18 июня запретили местным жителям покидать свои жилища. Оккупационные власти назвали ситуацию в городе "природной катастрофой". В Ялте отключили водоснабжение, запретили купаться в море, а часть людей из-за непогоды потеряла имущество.