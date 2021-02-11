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В мэрии Киева прореагировали на возвращение проспекту Бандеры старого названия

11 февраля 2021, 13:28
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По поводу отмены Окружным административным судом переименования Московского проспекта на проспект Бандеры высказалась зампредседатель КГГА Марина Хонда.

Проспект Бандеры
Проспект имени Степана Бандеры / УНИАН

Чиновники Киевской городской государственной администрации готовят подачу апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта. Такое сообщение опубликовано на сайте мэрии со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Марины Хонды.

По ее словам, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

Окружной админсуд своим решением 11 февраля отменил переименование:

  • улицы Баумана на улицу Януша Корчака;
  • улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;
  • улицы Суворова на улицу Михаила Омельяновича-Павленко;
  • переулка Кутузова на переулок Евгения Гуцала;
  • проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.

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Переименование Московского проспекта на проспект Бандеры:

  • 7 июля 2016 года Киевсовет поддержал решение о переименовании некоторых улиц столицы в рамках выполнения закона о декоммунизации.
  • В августе газета "Хрещатик" опубликовала решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Таким образом решение Киевсовета от 7 июля 2016 г. № 559/559 вступило в силу.
  • Этим же решением в Киеве переименованы: ул. Кутузова - в ул. Генерала Алмазова, переулок Кутузова — переулок Евгения Гуцала, ул. Суворова — в ул. Омельяновича-Павленко, ул. Баумана — в ул. Януша Корчака.
  • В 2019 году Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.
  • В декабре того же года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.
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