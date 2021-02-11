В мэрии Киева прореагировали на возвращение проспекту Бандеры старого названия

По поводу отмены Окружным административным судом переименования Московского проспекта на проспект Бандеры высказалась зампредседатель КГГА Марина Хонда.
Чиновники Киевской городской государственной администрации готовят подачу апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта. Такое сообщение опубликовано на сайте мэрии со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Марины Хонды.
По ее словам, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.
Окружной админсуд своим решением 11 февраля отменил переименование:
- улицы Баумана на улицу Януша Корчака;
- улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;
- улицы Суворова на улицу Михаила Омельяновича-Павленко;
- переулка Кутузова на переулок Евгения Гуцала;
- проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.
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Переименование Московского проспекта на проспект Бандеры:
- 7 июля 2016 года Киевсовет поддержал решение о переименовании некоторых улиц столицы в рамках выполнения закона о декоммунизации.
- В августе газета "Хрещатик" опубликовала решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Таким образом решение Киевсовета от 7 июля 2016 г. № 559/559 вступило в силу.
- Этим же решением в Киеве переименованы: ул. Кутузова - в ул. Генерала Алмазова, переулок Кутузова — переулок Евгения Гуцала, ул. Суворова — в ул. Омельяновича-Павленко, ул. Баумана — в ул. Януша Корчака.
- В 2019 году Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.
- В декабре того же года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.
Автор: Дмитрий Видоменко