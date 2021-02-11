В мэрии Киева прореагировали на возвращение проспекту Бандеры старого названия

Проспект имени Степана Бандеры / УНИАН

Чиновники Киевской городской государственной администрации готовят подачу апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта. Такое сообщение опубликовано на сайте мэрии со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Марины Хонды.

По ее словам, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

Окружной админсуд своим решением 11 февраля отменил переименование:

улицы Баумана на улицу Януша Корчака;

улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;

улицы Суворова на улицу Михаила Омельяновича-Павленко;

переулка Кутузова на переулок Евгения Гуцала;

проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.

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Переименование Московского проспекта на проспект Бандеры: