В метро Киева сделали важное заявление из-за продления карантина

Метро изменит график поездов во время строгого карантина / УНИАН

В Киеве продлили карантин до 30 апреля, из-за чего в метрополитене столицы сделали важное заявление для пассажиров.

Как сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен, подземка продолжит работу, но со строгими ограничениями - вход только по специальным пропускам и соблюдение масочного режима.

"Весь общественный транспорт, и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом интервал движения поездов в час пик из-за уменьшения пассажиропотока изменили недавно с 1 минуты 30 секунд до 2 минут.

В подземке обещают анализировать количество пассажиров и, соответственно, подстраивать по него график.

Мэр Киева Виталий Кличко также призвал правоохранителей внимательнее контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил.

Какие еще ограничения продлят до 30 апреля включительно

Весь общественный транспорт, и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам.

Школы и детские сады останутся закрытыми.

Заведения общепита будут работать только навынос или доставку.

Продуктовые ярмарки проводить запрещено.

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Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред: