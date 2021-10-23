В Минздраве поведали, при каком условии начнут ослаблять карантин

Когда в Украине ослабят карантин / УНИАН

Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.

По его словам, эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса.

"Далее будем убеждать и говорить", - добавил он.

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Министр отметил, что Украина должна достигнуть этой цифры вакцинированных. Это позволит как в Дании, Великобритании и скандинавских странах отменить карантинные ограничения.

"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", - подчеркнул Ляшко.

Карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что в Киеве в скором времени могут усилить карантинные мероприятия. Он рассказал об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом и назвал массовую вакцинацию жителей столицы единственным способом избежать усиленных противокоронавирусных ограничений.

21 октября Кличко заявил, что городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в пятницу, 22 октября, должна принять решение о переводе Киева в красную зону карантина.

Также киевский градоначальник заявил, что если Киев попадет в красную зону, то город ожидают ряд запретов, связанных с работой заведений общепита, гостиниц, спортивных залов и фитнес-центров. Транспорт продолжит работу в прежнем режиме.