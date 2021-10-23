УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минздраве поведали, при каком условии начнут ослаблять карантин

23 октября 2021, 02:31
Прослушать новость
Остановить

Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев.

карантин в Украине
Когда в Украине ослабят карантин / УНИАН

Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.

По его словам, эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса.

"Далее будем убеждать и говорить", - добавил он.

Читайте такжеШколы Киева закрыли на карантин: сколько дети будут сидеть дома

Реклама

Министр отметил, что Украина должна достигнуть этой цифры вакцинированных. Это позволит как в Дании, Великобритании и скандинавских странах отменить карантинные ограничения.

"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", - подчеркнул Ляшко.

Карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что в Киеве в скором времени могут усилить карантинные мероприятия. Он рассказал об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом и назвал массовую вакцинацию жителей столицы единственным способом избежать усиленных противокоронавирусных ограничений.

21 октября Кличко заявил, что городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в пятницу, 22 октября, должна принять решение о переводе Киева в красную зону карантина.

Также киевский градоначальник заявил, что если Киев попадет в красную зону, то город ожидают ряд запретов, связанных с работой заведений общепита, гостиниц, спортивных залов и фитнес-центров. Транспорт продолжит работу в прежнем режиме.

viber
коронавирус МОЗ новости Украины Виктор Ляшко
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве поведали, при каком условии начнут ослаблять карантин». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 3 обычных предмета в вашем доме, которые приносят достаток и счастьеНазваны 3 обычных предмета в вашем доме, которые приносят достаток и счастье Названы опасные места в доме, где скапливается весь негативНазваны опасные места в доме, где скапливается весь негатив Врач рассказала, почему украинцы, вакцинированные от COVID-19, заражаются коронавирусомВрач рассказала, почему украинцы, вакцинированные от COVID-19, заражаются коронавирусом Как не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплееКак не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплее Легкой походки больше не будет: в Житомире снесли известную фабрику носковЛегкой походки больше не будет: в Житомире снесли известную фабрику носков

Последние новости

02:45

Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака: наглая ложь, досадные ошибки или секреты

02:31

В Минздраве поведали, при каком условии начнут ослаблять карантин Видео

01:40

Боится Украину: эксперт объяснил, зачем Россия проводит учения в аннексированном Крыму

01:26

Эксперты подсчитали, какие знаки Зодиака чаще всех вакцинируются от COVID-19 Видео

00:56

Названы вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднять

Реклама
00:30

Звезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестями

22 октября, пятница
23:56

В МИД Украины придумали, как сломать газовую монополию России

23:32

Врачи назвали самое полезное вино и оптимальную дозу

23:10

Украина входит в пик пандемии: в СНБО спрогнозировали число жертв от COVID-19 в сутки Видео

22:49

"Мое сердце разбито": Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство украинки на съемках "Ржавчины" Видео

22:44

Надвигается мощный циклон: погода "напугает" украинцев внезапным похолоданием

22:27

В Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителями

21:59

Десятилетний ребенок во время тихого часа в онкобольнице выстрелил себе в голову из травмата Видео

21:56

Кулеба назвал главное условие добрососедских отношений с Путиным

21:37

Европе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделку

21:18

В центре города открылась новая локация Intense Project: караоке, ночной клуб и ресторан-терраса новости компании

21:06

Громкий скандал: из Косово срочно высылают российских дипломатов

20:50

Все идут на каникулы: Данилов потребовал от МОН всеобщий "отдых" Видео

20:38

Украина крушит газовый кризис в ЕС: Киев по своей ГТС готов поставить Европе 55 млрд кубометров газа Видео

20:17

Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

Реклама
20:08

Данилов рассказал, когда Кабмин решит вопрос с поставками газа

19:59

Дети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами" Видео

19:47

У Порошенко есть шансы, пока народ не поймет, что он возвращается мнение

19:36

"Убегали и натравливали собак": жители Ровенщины шокировали медиков дикостью

19:23

У Зеленского нашли замену министру обороны

19:15

Нет прививки от COVID – попал под локдаун: у Кличко заявили об условии по жесткому карантину в Киеве Видео

19:11

Экс-жена Позитива показала мокрые "булочки" в крошечном бикини

18:55

Зеленский выдвинул обвинение России из-за газового кризиса Видео

18:28

Зеленского призвали вмешаться в поставки газа бюджетным организациям

18:18

Умер Народный артист Украины, "прадедушка украинского балета"

17:56

В Хмельницкой области пенсионерка в собственном доме потеряла сознание от переохлаждения

17:48

Облако вулкана из Испании над Украиной: в Укргидрометцентре оценили опасность для людей Видео

17:26

"Большая стройка": для Полтавской областной службы 103 построили подземный паркинг

17:15

Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Видео

17:07

Аваков заболел коронавирусом: как себя чувствует экс-министр МВД

17:00

Бюджетные и религиозные организации могут остаться без газа – нардеп Кучеренко

16:57

Звездный актер Сватов не появится в седьмом, финальном сезоне сериала

16:48

Чтобы в СИЗО не было пандемии: Малюська "подарил" заключенным телефоны и Интернет

16:36

Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Видео

16:16

Хорошее начало: в Москве обрушился кусок Кремля (видео) Видео

Реклама
16:09

Локдаун в Украине и красные зоны: в Минздраве назвали сценарий по карантину в стране Видео

15:33

"Это просто конвейер для трупов": крик души врача ковидной больницы поразил сеть Видео

15:18

Шантаж Путина из-за Северного потока-2: Кулеба призвал Европу нанести удар по трубе Газпрома Видео

15:15

Эксперты требуют определить понятия "экотерроризм" и "экорейдерство" на законодательном уровне

15:02

В Украине появится новый налог: кто и за что будет платить Видео

15:02

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

14:59

Леся Никитюк в ультраоблегающем комбинезоне засветила нового бойфренда на вечеринке

14:37

Новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева: что о нем известно Видео

14:35

Врач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавируса Видео

14:15

Путин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять