В МВД назвали самую заминированную область Украины после изгнания россиян

В МВД назвали самую заминированную область Украины / УНИАН, Reuters

Сумская область является самым заминированным регионом Украины после освобождения от российской оккупации, говорится в заявлении министра внутренних дел Дениса Монастырского на телемарафоне.

"К сожалению, очень много территории сейчас заминировано. Сумская область, наверное, больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной. Более 47% территории Сумской области было заминировано", - отметил он.

Из-за большой лесистой местности, на сегодняшний день в стране остаются заминированные "островки", куда нельзя заходить.

"Да и 20 километровое расстояние от государственной границы остается заминированным минами и снарядами. Потому что спасатели не могут туда дойти", - добавил Монастырский.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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