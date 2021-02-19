В ОП назвали причину разборок в Минобороны между генералами

В ОП прокомментировали скандал в Минобороны / Министерство обороны Украины

Cпикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал противостояние между высшим командованием Министерства обороны.

Как рассказал он в эфире шоу Право на владу на 1+1, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак почти год находятся в конфликте из-за распределения обязанностей.

Советник главы ОП напомнил, что еще в марте 2020 года в Украине распределили полномочия высшего военного руководства и ввели должность главнокомандующего. В то же врмемя их обязанности не распределили по закону.

"Это досадная реальность. Они претендуют на одни и те же силы, средства, финансы и так далее", - пояснил Арестович.

Он уверен в то, что для решения конфликта необходимо законодательно отличить обязанности министра обороны от обязанностей главнокомандующего.

"Это самая главная задача. Я надеюсь, что комитет в этом году это сделает и очень много проблем уйдет из этого", - сказал Арестович.

Читайте такжеВ ВСУ оценили скандал с массовыми исками генералов к Минобороны

Конфликт в Минобороны: