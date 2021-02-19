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В ОП назвали причину разборок в Минобороны между генералами

19 февраля 2021, 08:57
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Андрей Таран и Руслан Хомчак уже почти год находятся в конфликте, сообщил Алексей Арестович.

Минобороны
В ОП прокомментировали скандал в Минобороны / Министерство обороны Украины

Cпикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал противостояние между высшим командованием Министерства обороны.

Как рассказал он в эфире шоу Право на владу на 1+1, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак почти год находятся в конфликте из-за распределения обязанностей.

Советник главы ОП напомнил, что еще в марте 2020 года в Украине распределили полномочия высшего военного руководства и ввели должность главнокомандующего. В то же врмемя их обязанности не распределили по закону.

"Это досадная реальность. Они претендуют на одни и те же силы, средства, финансы и так далее", - пояснил Арестович.

Он уверен в то, что для решения конфликта необходимо законодательно отличить обязанности министра обороны от обязанностей главнокомандующего.

"Это самая главная задача. Я надеюсь, что комитет в этом году это сделает и очень много проблем уйдет из этого", - сказал Арестович.

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Конфликт в Минобороны:

  • В Министетстве обороны произошел скандал после того, как министр обороны Андрей Таран сделал суровый выговор командующему Воздушными силами Сергею Дроздову и начальнику Генерального штаба Сергею Корнийчуку.
  • Генералы выразили несогласие с таким решением министра и подали в суд на Министерство обороны.
  • Генералам объявили суровый выговор по результатам служебного расследования. Причина служебного расследования и выговора не указывается.
  • Дроздов и Корнийчук подали иски в суд с просьбой признать незаконными суровые выговоры и отменить приказ.
  • Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд, его рассмотрение состоится 3 февраля.
  • Корнийчук подал иск в Окружной админсуд Киева.
  • Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить дисциплинарное взыскание по результатам служебного расследования Министерства обороны.
Минобороны Украины Алексей Арестович новости Украины Руслан Хомчак Андрей Таран
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