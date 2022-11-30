В Польше меняются правила для беженцев из Украины: за долгое проживание нужно будет платить

Польша готовится к возможной следующей волне беженцев из Украины / Фото УНИАН

В Польше меняются правила пребывания украинских беженцев. Для них сделают обязательным оформление идентификационного номера PESEL. Кроме того, с 3 марта 2023 года они обязаны будут платить за длительное проживание в местах размещения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поправки призваны обеспечить лучшую помощь на фоне возможной второй волны беженцев, передает Польское радио.

"Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев. Потому что уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным бытовым условиям, санитарным", – сказал Моравецкий.

Сколько нужно будет платить беженцам из Украины

С 1 марта 2023 года будет введена оплата для беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней.

Сначала беженцы из Украины будут покрывать 50 процентов стоимости проживания, через несколько месяцев – 75 процентов. Новые правила не коснутся людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, лиц пенсионного возраста и лиц, которые заботятся по меньшей мере о трех детях.

Всего с февраля по август 2022 года из Украины выехало 9,3 млн украинцев, вернулось – 7,4 млн. За границей до сих пор остаются 2,2 млн украинцев.

Польша лидирует по числу украинцев, которые находятся в этой стране с начала полномасштабного вторжения в РФ (1,43 млн человек или 41,8%). На втором месте - Германия (709,1 тыс. украинцев или 20,7%).

Как сообщал Главред, в польском городе Гура ограбили 38-летнюю украинку и двух ее сыновей 10 и 11-летнего возраста. Инцидент произошел рано утром, когда они уже собирались возвращаться в Украину. У них украли почти 90 тысяч гривен и документы.

Напомним, в приюте для беженцев из Украины в селе Клеркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обоих в критическом состоянии доставили в больницу.

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