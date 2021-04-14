Россия может напасть на Украину со стороны Крыма - Минобороны

Российские войска на границе Украины / npr.org

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов заявил, что Россия, вероятно, закончит стягивание войск к границе с Украиной 20 апреля.

По его словам, к этому времени количество личного состава увеличится до 110 тысяч человек.

"После окончания развертывания общее количество войск может составить 56 батальонно-тактических групп. Основные районы, в которых сосредоточены войска, — временно оккупированная территория Крыма, полигоны Опук и Ангарский и военные полигоны Клинцы и Погоново в Брянской и Воронежской областях", - сообщил Буданов на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По его словам, Россия наращивает систему управления войсками на орловско-воронежском, донском и крымском направлениях и разворачивает воздушные и полевые пункты управления, которые работают в усиленном режиме.

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"РФ маскирует развертывание войск, проверяя их готовность к оперативному применению, если Кремль примет такое политическое решение", - отметили в разведки.

При этом, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Российская Федерация может напасть на Украину со стороны Крыма.

По его мнению, Россия пойдет на такой шаг, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.

"Мы рассматриваем эти действия как реальную угрозу нашей национальной безопасности. На наш взгляд, Россия готовит наступательные действия, и Крым становится возможным фронтом", - заявил Таран, выступая в подкомитете Европарламента по обороне.

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