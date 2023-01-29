В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский собрал заседание Ставки

Президенту доложили об оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге", — сообщается в Telegram-канале президента.

Кроме того, на заседании рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. "Готовимся ко всем возможным событиям", — написал Зеленский.

Обсудили также вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!", - подытожил президент.

Ранее Зеленский назвал 2023 годом победы Украины в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Об этом украинский гарант написал в своем Telegram.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали его сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много", — написал президент

По его словам, сейчас в украинцев есть лишь одно желание, которое они смогут воплотить в жизнь своим трудом, борьбой, взаимопомощью и человечностью. Речь идет о победе нашего государства в российско-украинской войне.

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