В России подтвердили удары ФАБ-3000 по Украине: эти бомбы дефектные - Коваленко

В самой бомбе конструкторы никаких изменений не использовали. УМПК, установленный раньше, оказался абсолютно непригодным.

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Россия впервые применила планирующую ФАБ весом в 3 тонны / Коллаж Главреда. Фото: КМВА, Телеграмм Александра Коваленко

Минобороны страны-агрессора России подтвердило использование против Украины 3-тонных бомб ФАБ-3000. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что боеприпас, скорее всего, еще в процессе доработки.

Российский летчик на видео похвалился, что "сложно представить такую цель, которую нельзя было бы поразить авиабомбой такой номинальной массы".

По словам Коваленко, в самой бомбе конструкторы никаких изменений не использовали. Даже носовую часть ФАБ-3000 закрывают обтекателем для уменьшения сопротивления воздуха.

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"Что же до самого УМПК, то конструкторы не стали изобретать велосипед — и на трёхтонную бомбу установили, по сути, копию модуля устанавливаемого на полуторатонные бомбы", — объяснил обозреватель.

Не удивительно, продолжает эксперт, что УМПК, который был для ФАБ-3000 якобы специально спроектирован в 2023-м и якобы "успешно" испытан зимой-весной 2024-го, "оказался абсолютно непригодным к установке на бомбе массо-инерционными характеристиками сопоставимыми трёхтонной бомбе".

"С другой стороны, это не означает, что пока будет дорабатываться УМПК для трёхтонки, её перестанут использовать. Как раз наоборот. Точность и надёжность ФАБ-3000, конечно, хромают, но разрушительная сила чудовищная, поэтому от её использования, даже в дефективном виде, оккупанты никак не откажутся", — считает Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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