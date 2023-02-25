В России закончились запасы иранских дронов — разведка Британии

Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы иранских беспилотников Shahed-136.

РФ практически прекратила запускать БПЛА Shahed-136 / Фото из открытых источников

Страна-агрессор Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников, поскольку их запуски практически прекратились. Об этом говорится в свежем отчете разведки, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.

До этого украинские вооруженные силы сообщали о том, что были сбиты не менее 24 БПЛА Shahed-136 в период с конца января до начала февраля. Десятки БПЛА были уничтожены в первые несколько дней года.

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"Отсутствие развертывания БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", - считают в британской разведке.

Хотя это оружие не имеет удачного опыта уничтожения намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную приманку, которая может отвлечь украинскую противовоздушную оборону от более эффективных российских крылатых ракет.

Свежий отчет британской разведки / twitter.com/DefenceHQ

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что российские захватчики начали использовать в войне против Украины опасные морские надводные беспилотники. Они могут использоваться не только для разведки, а и в качестве дронов-камикадзе, что представляет серьезную угрозу для кораблей, мостов и других объектов.

Гендиректор амерканской компании General Atomics Линден Блу предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар. Такое предложение производитель оружия делает, чтобы "помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению".

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