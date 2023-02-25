УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В России закончились запасы иранских дронов — разведка Британии

25 февраля 2023, 10:58
Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы иранских беспилотников Shahed-136.
БПЛА Shahed-136
РФ практически прекратила запускать БПЛА Shahed-136 / Фото из открытых источников

Страна-агрессор Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников, поскольку их запуски практически прекратились. Об этом говорится в свежем отчете разведки, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.

До этого украинские вооруженные силы сообщали о том, что были сбиты не менее 24 БПЛА Shahed-136 в период с конца января до начала февраля. Десятки БПЛА были уничтожены в первые несколько дней года.

видео дня

"Отсутствие развертывания БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", - считают в британской разведке.

Хотя это оружие не имеет удачного опыта уничтожения намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную приманку, которая может отвлечь украинскую противовоздушную оборону от более эффективных российских крылатых ракет.

Свежий отчет британской разведки
Свежий отчет британской разведки / twitter.com/DefenceHQ

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что российские захватчики начали использовать в войне против Украины опасные морские надводные беспилотники. Они могут использоваться не только для разведки, а и в качестве дронов-камикадзе, что представляет серьезную угрозу для кораблей, мостов и других объектов.

Гендиректор амерканской компании General Atomics Линден Блу предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар. Такое предложение производитель оружия делает, чтобы "помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению".

Другие новости:

новости России война в Украине дроны новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:08

Газманова взбесили слова Пугачевой о России

10:58

В России закончились запасы иранских дронов — разведка Британии

10:56

Путинской певичке Валерии врачи не могут поставить диагноз

10:13

Знает все государственные тайны: Буданов показал пушистого разведчика по кличке ГюнтерВидео

09:59

Для чего нам нужны родинки и почему их нельзя сдирать

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:56

"РФ – это разменная монета Китая": Жданов объяснил, "кинет" ли Си Цзиньпин ПутинаВидео

09:32

Китайский "мирный план" выгоден только России - Байден

09:12

"Это Алла Пугачева?": Киркоров начал превращаться в женщину

09:06

Мариуполь будет освобожден: Залужный рассказал, как дал обещание маленькому мальчикуВидео

Реклама
08:39

Кремль разочарован: дядюшка Си за них не вступилсямнение

08:36

"Похоже на Херсонскую операцию": Жданов рассказал, когда ВСУ пойдут на МариупольВидео

08:34

Гороскоп на сегодня 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

08:25

В ISW объяснили молчание Путина в день годовщины вторжения в УкраинуВидео

07:45

Украине сейчас не нужны истребители F-16 - Байден

06:20

Три основных кита деградации Российской Федерациимнение

05:10

"Это самое сложное": журналистка довела Зеленского до слезВидео

04:30

"Война может закончиться за считанные дни": Жданов назвал единственное условиеВидео

03:50

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

02:32

"Днище": выпившая Волочкова расставила ноги перед лицом кавказцаВидео

02:30

Военный эксперт спрогнозировал, кто может возглавить заговор против ПутинаВидео

Реклама
02:00

"Мы попали в ловушку": Жданов рассказал, что может произойти на фронте в ближайшие три месяцаВидео

01:55

Обнаженная Хайди Клум нежно прижалась к своему мужчинеВидео

01:33

"Крым сам упадет нам в руки": Жданов назвал условие для освобождения полуостроваВидео

00:05

"Это мой дом": Зеленский показал, как и где он живет с начала войныВидео

00:05

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

24 февраля, пятница
23:20

"Никто мишку убивать не собирается": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощьюВидео

22:58

Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – ДаниловВидео

22:48

"До мурашек": певица Наргиз мощно спела "Ой, у лузі червона калина"Видео

22:24

"Личный ад": Гросу рассказала, какая болезнь сбила ее с ног

22:20

Уговаривали сесть за стол переговоров: появились секретные подробности поездки Зеленского в Париж - WSJВидео

22:12

Байден не ожидал, что Зеленский останется живым после начала войны – NYTВидео

22:01

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

21:48

Что запрещено делать с хлебом 25 февраля: строгие приметыВидео

21:28

Зеленский сказал, кто его разочаровал за время войныВидео

21:16

8 самых маленьких пород кошек: милоте и красоте нет предела

21:16

Постпред России в ООН цинично прервал минуту молчания в память о погибших украинцахВидео

21:12

Зеленский: "Я планирую встретиться с Си Цзиньпином"Видео

20:51

"Путину нужны победы, а в Украине их нет": РФ может напасть на другие государства – ЗеленскийВидео

19:37

"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФВидео

19:30

Пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16: Зеленский проговорилсяВидео

Реклама
19:16

Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

19:02

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успеховмнение

19:00

"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в УкраинеВидео

18:49

"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - ЗеленскийВидео

18:30

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

18:11

Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - ЗеленскийВидео

17:59

Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - МоравецкийВидео

17:59

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

17:48

У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

17:34

"Украина точно победит РФ, возможно, в этом году": основные заявления Зеленского на пресс-конференцииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять