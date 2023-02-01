Компания из США предложила Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

Производитель оружия General Atomics хочет "помочь Украине защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению".

Беспилотник Reaper MQ-9 развивает скорость более 400 км/час / Фото Википедия

Гендиректор амерканской компании General Atomics Линден Блу предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар.

Такое предложение производитель оружия делает, чтобы "помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению", пишет The Wall Street Journal.

Соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку самолетов в Украину, а также еще около 8 миллионов ежегодно на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников.

Белый дом, который должен был бы одобрить продажу, отказался от комментариев. Украинское правительство также не стало комментировать предложение.

The Wall Street Journal напоминает, что за последний год США предоставили Украине более 700 меньших беспилотников, в том числе тактические дроны Switchblade.

"Они широко используются для защиты украинских позиций", - отмечает издание.

Беспилотник Reaper MQ-9 MQ-9 Reaper (в переводе с английского — "жнец, жатка"; намёк на выражение Grim Reaper — "мрачный жнец", то есть смерть) — модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics) для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС, передает Википедия.

Первый полёт MQ-9 Reaper состоялся 2 февраля 2001 года. Создан на основе MQ-1 Predator, поэтому иногда называется Predator B. Оснащён турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 м. Максимальная продолжительность полёта БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам. Удары по террористам с применением БПЛА были санкционированы решением Конгресса США, принятым после теракта 11 сентября 2001 г. С точки зрения международного права, применение БПЛА отдельно никак не регулируется.

Военная помощь США Украине

31 января представительница Белого дома Оливия Далтон заявила, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине.

По данным Reuters, о пакете военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов будет объявлено в конце этой недели. Пакет впервые может включать ракеты большей дальности до 150 километров, а также вспомогательное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Это решение Байдена поддержали в Белом доме.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

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