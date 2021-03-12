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В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине

12 марта 2021, 11:37
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Девочка гуляла вместе с детьми возле дома, однако никто не заметил, когда она исчезла.

На Херсонщине пропавшую девочку нашли мертвой / hr.npu.gov.ua

По словам местных жителей, найденная мертвой в селе Счастливое Херсонской области 7-летняя Мария Борисова гуляла вместе со своим старшим братом и другими детьми возле дома, однако никто не заметил, когда она исчезла.

"Дети якобы жарили картошку на костре, Маша была с ними. Затем она побежала на остановку встречать отца. Он расстался с матерью ребенка, живет в этом же селе, но по отдельности. Когда он приезжает, то дает дочери и сыну немного денег. И те идут в магазин за сладостями", — рассказал Obozrevatel местный житель.

По ее словам, в тот вечер Мария также пошла встречать отца на остановке. "Причем она бегала туда несколько раз. Потом вроде забежала домой, там мать спускалась за дровами в подвал. И снова побежала к детям. Старший брат вернулся домой один и спросил у матери: "Маша не приходила?" Тогда уже мама пошла ее искать, но не нашла", — рассказал местный житель.

По предварительным данным, девочка исчезла около 17:30. К правоохранителям мать обратилась в 20:00.

В свою очередь в соцсетях уже указали на странности в расследовании убийства ребенка. При этом подчеркивается, что была осмотрена все село, а радиус поиска был увеличен до 10-ти километров.

/ hr.npu.gov.ua

"Первое что меня насторожило в этой истории - брат. Как это 10-летний ребенок не может объяснить, куда делась сестра, а? А тут и мать говорит, что ее нет в селе ... Ну ок, возьмем за основу похищения: если следы Марии обрываются на остановке, значит ее посадили в машину. Учитывая то, где ее нашли - то похитителем может быть односельчанин, которому девочка доверяла и которого знала", - пишет активист Назар Приходько в Facebook.

Также, по его словам, возникает вопрос: где девочка была все время, если село дважды прочесывали, в том числе сарай, где нашли ее тело в мешке.

/ hr.npu.gov.ua

"Тот сарай прочесывали трижды, а сегодня хозяин сарая обнаружил тело ... И тут мы вернемся к началу: а мамин дом прочесывали? А с братом кто-тог говорил кроме мамы? Я сейчас никого не обвиняю - я не прокурор, но приведены мной факты заставляют очень сильно задуматься", - написал пользователь.

Как ранее сообщал Главред:

  • 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
  • Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию.
  • К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
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