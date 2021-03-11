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В Словакии в жутком ДТП погиб украинец

11 марта 2021, 11:30
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Грузовик съехал с дороги в кювет. Кабина фуры перевернулась и зажала водителя.

Украинский дальнобойщик погиб в ДТП в Словакии / Фото facebook.com/policiaslovakia

Вечером в среду, 10 марта, в Словакии произошло смертельное ДТП. Погиб гражданин Украины, он работал дальнобойщиком.

Авария случилась между селами Палин и Земплинська Широкая, пишет Мукачево.нет. По данным полиции Словакии, вероятно водитель не учел дорожную обстановку, скорость движения грузовика и погодные условия, из-за чего съехал с дороги в кювет.

Кабина фуры перевернулась и зажала украинца. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Открыто производство по факту смертельной аварии.

Фото facebook.com/policiaslovakia
Фото facebook.com/policiaslovakia

Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:

  • В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП.
  • Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
  • Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
  • В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования семьям жертв ДТП с украинским автобусом в Польше.
  • В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.

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