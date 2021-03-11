В Словакии в жутком ДТП погиб украинец

Украинский дальнобойщик погиб в ДТП в Словакии / Фото facebook.com/policiaslovakia

Вечером в среду, 10 марта, в Словакии произошло смертельное ДТП. Погиб гражданин Украины, он работал дальнобойщиком.

Авария случилась между селами Палин и Земплинська Широкая, пишет Мукачево.нет. По данным полиции Словакии, вероятно водитель не учел дорожную обстановку, скорость движения грузовика и погодные условия, из-за чего съехал с дороги в кювет.

Кабина фуры перевернулась и зажала украинца. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Открыто производство по факту смертельной аварии.

Фото facebook.com/policiaslovakia

Фото facebook.com/policiaslovakia

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