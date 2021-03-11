В Словакии в жутком ДТП погиб украинец

Грузовик съехал с дороги в кювет. Кабина фуры перевернулась и зажала водителя.
Вечером в среду, 10 марта, в Словакии произошло смертельное ДТП. Погиб гражданин Украины, он работал дальнобойщиком.
Авария случилась между селами Палин и Земплинська Широкая, пишет Мукачево.нет. По данным полиции Словакии, вероятно водитель не учел дорожную обстановку, скорость движения грузовика и погодные условия, из-за чего съехал с дороги в кювет.
Кабина фуры перевернулась и зажала украинца. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Открыто производство по факту смертельной аварии.
Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:
- В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП.
- Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
- В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования семьям жертв ДТП с украинским автобусом в Польше.
- В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.
Автор: Анна Багрий