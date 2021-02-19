В Слуге народа раскрыли детали заседания СНБО с участием Зеленского

Ирина Верещук ответила на вопрос о возможности рассмотрения новых санкций.
Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук рассказала о запланированном на пятницу, 19 февраля, заседании Совета нацбезопасности и обороны.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, на заседании СНБО, которое состоится вечером 19 февраля, будет обсуждаться ситуация на оккупированных территориях Донбасса.
"Вероятно, будут рассматриваться вопросы безопасности по Донбассу, как мы знаем, в последнее время там происходили обострения. Выступления и верховного главнокомандующего, и Андрея Ермака (глава Офиса президента — ред.), который является ответственным за переговорный трек в ТКГ, и других уполномоченных для выполнения определенных функций по безопасности свидетельствуют о том, что эти вопросы будут обсуждаться", — сказала она.
Верещук ответила на вопрос, будут ли применяться санкции на кого-то или что-то.
"Кроме того, мы уже все могли прочитать о том, что, возможно, будет идти речь о неких санкциях. Вчера мы видели нервную реакцию господина Порошенко, который почему-то решил, что санкции могут быть применены к его каналу. Но тут давайте без конспирологии, дождемся и вечером посмотрим, какие будут решения", — сказала она.
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В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу проведет брифинг по итогам заседания СНБО, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В пятницу, 19 февраля, в 17:30 (ориентировочно) по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова", - сообщили в ОП.
Брифинг состоится в пресс-центре Офиса Президента.
Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее:
- В пятницу, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Оно запланировано на 19 февраля.
- В субботу, 13 февраля, на сайте президента уточнили, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны попытаются устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время.
- В среду, 17 февраля СМИ сообщили, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут вынести вопрос санкций против бизнес-структур, которые вероятно связаны с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.