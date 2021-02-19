В Слуге народа раскрыли детали заседания СНБО с участием Зеленского

Владимир Зеленский проведет заседание СНБО / president.gov.ua

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук рассказала о запланированном на пятницу, 19 февраля, заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, на заседании СНБО, которое состоится вечером 19 февраля, будет обсуждаться ситуация на оккупированных территориях Донбасса.

"Вероятно, будут рассматриваться вопросы безопасности по Донбассу, как мы знаем, в последнее время там происходили обострения. Выступления и верховного главнокомандующего, и Андрея Ермака (глава Офиса президента — ред.), который является ответственным за переговорный трек в ТКГ, и других уполномоченных для выполнения определенных функций по безопасности свидетельствуют о том, что эти вопросы будут обсуждаться", — сказала она.

Верещук ответила на вопрос, будут ли применяться санкции на кого-то или что-то.

"Кроме того, мы уже все могли прочитать о том, что, возможно, будет идти речь о неких санкциях. Вчера мы видели нервную реакцию господина Порошенко, который почему-то решил, что санкции могут быть применены к его каналу. Но тут давайте без конспирологии, дождемся и вечером посмотрим, какие будут решения", — сказала она.

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В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу проведет брифинг по итогам заседания СНБО, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В пятницу, 19 февраля, в 17:30 (ориентировочно) по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова", - сообщили в ОП.

Брифинг состоится в пресс-центре Офиса Президента.

Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее: