В СНБО рассказали об "энергетическом терроризме" со стороны России

Алексей Данилов / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине готовы к соответствующему сценарию.

"В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

Отметим, Россия с 1 ноября прекратила поставки угля в Украину из-за растущего спроса.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - заявили в ведомстве.

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При этом в Минэкономразвития добавили, что в ноябре "с учетом продолжающихся поставок иных марок угля российские поставщики поставят более половины всего угля, поставляемого в Украину".

Ранее сообщалось, что Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.

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