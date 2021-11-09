Беларусь не объявляла Киеву демарш и продолжает поставки электроэнергии в Украину

Беларусь поставляет Украине электроэнергию в объеме 415 мегаватт-часов / УНИАН

Поставки электрической энергии из Беларуси в Украину, несмотря на сообщение Белэнерго об их прекращении с ноября, по-прежнему идут. Импорт осуществляется в объеме 415 мегаватт-часов. При этом вряд ли возможен сценарий, при котором Минск полностью приостановит экспорт электроэнергии украинскому государству.

Как сообщает УНИАН, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал о том, что поставки электроэнергии из Беларуси в Украину, несмотря на появление сообщения от Белэнерго, продолжаются.Читайте такжеУкраина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси: в Киеве заговорили о монополии

"(Беларусь, - ред.) не отказалась поставлять (электроэнергию, - ред.): импорт идет в размере 415 МВт", - отметил парламентарий.

Кроме того, по данным Оператора объединенной энергосети государственной компании Укрэнерго, во вторник, 9 ноября, поставки электроэнергии из республики Беларусь в Украину действуительно идут на уровне 415 мегаватт-часов.

Эксперт в сфере энергетики Ольга Кошарня на своей странице в социальной сети Facebook, ссылаясь на источники на рынке, пишет, что две украинские компании в ноябре получили эксклюзивное право на получение электроэнергии от Белэнерго. Речь идет об ООО ТЕТ групп бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко (поставки в объеме 400 МВт) и предприятии Электро комьюнити (импорт объемом в 15 МВт).

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Кроме того, подчеркивается, что в письме компании Бэлэнерго речь идет о прекращении поставок только по рамочным контрактам, тогда как в рамках других договоров импорт может осуществляться и в дальнейшем.

Электроэнергия из Беларуси в Украине

Белорусская компания Белэнерго 8 ноября сообщила о том, что экспорт электрической энергии на территорию Украины с ноября будет прекращен. Говорилось о прекращении поставок на базе рамочных контрактов и отсутствии предпосылок к подписанию новых договоров.

Компания Укрэнерго 26 октября провала аукцион, направленный на распределение доступа к межгосударственным сечениям электрических сетей на ноябрь 2021 года. Согласно результатам аукциона, украинским компаниям была предоставлена возможность импортировать электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и с территории Беларуси (900 МВт).

Глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ-услуг Андрей Герус 30 октября сказал, что компании из Украины не смогут с 1 ноября возобновить импорт из России и Беларуси по причине отмены аукциона по продаже электрической энергии.

Украина 2 ноября запросила в Беларуси аварийную помощь в объеме 500 МВт. Также Киев попросил помощи у Словакии через Бурштынский энергоостров – 100 МВт.