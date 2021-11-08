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Беларусь объявила Украине демарш и отказалась от поставок Киеву электроэнергии - эксперт

8 ноября 2021, 18:47

Белэнерго сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины не будут.

электроэнергия
Электроэнергия из Беларуси

Беларусь отказывается поставлять электроэнергию в Украину. Как рассказала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная, гендиректор Белэнерго Павел Дрозд сообщил, что компания не будет экспортировать электроэнергию в нашу страну.

Ольга Кошарная опубликовала в Facebook письмо Белэнерго, которое датировано 8 ноября.

"Белэнерго сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут", - говорится в письме.

Кроме того, отмечается что и заключение новых рамочных контрактов также не планируется.

Накануне сообщали, что Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

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Он обратил внимание, что его осуществляет именно ТЭТ групп Виталия Бутенко, которая, по его словам, единственная получила электроэнергию из Беларуси, в отличие от НАЭК Энергоатом и ЭРУ Трейдинг, которые также выкупали межгосударственные сечения для импорта на аукционах Укрэнерго, но физически его не осуществляют.

Импорт электроэнергии из Беларуси

Беларусь начала экспорт электроэнергии в Украину с 6 ноября путем поставки электроэнергии в украинскую энергосистему, рассказали в минэнерго Беларуси.

"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", - говорится в сообщении.

График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, отметили в минэнерго Беларуси.

Ранее сообщалось, что Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.

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