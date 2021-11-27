В США назвали два сценария в случае атаки РФ на Украину

В США готовят ответ на случай нападения РФ на Украину / УНИАН

В Соединенных Штатах готовы к решительным действиям в случае нападения России на Украину.

Администрация Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий на этот счет, пишет The Wall Street Journal.

Варианты реакции США на агрессию РФ зависят от ряда факторов и могут быть противоположными.

Новые санкции и вооружение для Украины

Один из вариантов предусматривает введение санкций против России.

США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств пво и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

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Отказ от военных учений на территории ЕС

Другой вариант не исключает ограничение военных учений на территории ЕС.

Второй вариант предполагает, что США пойдет по пути "снижение риска конфронтации с Москвой", в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ). При этом сценарии, США также приостановят программу военной помощи Украине.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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