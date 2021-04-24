В США оценили угрозу полномасштабной войны РФ против Украины

В США не исключили удара РФ по Украине / Facebook/mod.mil.rus

Исключать полномасштабной атаки России на Украину нельзя, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам России и Украины администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас.

"Я не исключаю этого. Это очень опасная ситуация, и сейчас возможности Путина практически безлимитные в вопросе первого шага. Думаю, вопрос в том, какова его цель. Ведь если он захватит больше территории Украины, будет огромная международная реакция, прежде всего, от Европы и США. Мы уже четко заявляем, что будут серьезные последствия", - сказал он в комментарии Голосу Америки.

В свою очередь старший эксперт аналитического центра Институт Гадсона в Вашингтоне Брайан Кларк также полагает, что говорить о перспективе войны вряд ли, однако, возможно, речь идет о вторжении: "Думаю, полномасштабный конфликт очень маловероятно. Очевидно, Россия смогла выработать свои методы оперирования в "серой зоне".

Он не исключил попытку РФ просочиться в города на побережье Азовского моря и получить фактический контроль над сухопутным проходом в Крым, по которому они смогут перебрасывать российские войска, а также получить фактический контроль над побережьем Азовского моря.

Вместе с тем конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер сказал: "Думаю, это возможно, потому посмотрите, как действует Россия: провоцирует реакцию, а потом называет эту реакцию - провокацией. Это то, что произошло в Грузии и продолжает происходить в Украине".

Он добавил: "Россия верит, что везде, где есть русскоязычное население, они имеют право приходить и "защищать" их как оправдание вторжения. Поэтому думаю, это вполне реальное беспокойство. И думаю, мы были бы дураками, чтобы это игнорировать. Я знаю , украинцы тоже этим обеспокоены, военные - готовы, надеюсь, до этого не дойдет, но мы, безусловно, должны давить на русских. мы признаем, что Россия - важная сила, нравятся они нам или нет, но они не могут просто так вторгаться в соседей".

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