В США оценили угрозу полномасштабной войны РФ против Украины

РФ может попытаться получить контроль над сухопутным проходом в Крым, не исключил Брайан Кларк.
Исключать полномасштабной атаки России на Украину нельзя, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам России и Украины администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас.
"Я не исключаю этого. Это очень опасная ситуация, и сейчас возможности Путина практически безлимитные в вопросе первого шага. Думаю, вопрос в том, какова его цель. Ведь если он захватит больше территории Украины, будет огромная международная реакция, прежде всего, от Европы и США. Мы уже четко заявляем, что будут серьезные последствия", - сказал он в комментарии Голосу Америки.
В свою очередь старший эксперт аналитического центра Институт Гадсона в Вашингтоне Брайан Кларк также полагает, что говорить о перспективе войны вряд ли, однако, возможно, речь идет о вторжении: "Думаю, полномасштабный конфликт очень маловероятно. Очевидно, Россия смогла выработать свои методы оперирования в "серой зоне".
Он не исключил попытку РФ просочиться в города на побережье Азовского моря и получить фактический контроль над сухопутным проходом в Крым, по которому они смогут перебрасывать российские войска, а также получить фактический контроль над побережьем Азовского моря.
Вместе с тем конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер сказал: "Думаю, это возможно, потому посмотрите, как действует Россия: провоцирует реакцию, а потом называет эту реакцию - провокацией. Это то, что произошло в Грузии и продолжает происходить в Украине".
Он добавил: "Россия верит, что везде, где есть русскоязычное население, они имеют право приходить и "защищать" их как оправдание вторжения. Поэтому думаю, это вполне реальное беспокойство. И думаю, мы были бы дураками, чтобы это игнорировать. Я знаю , украинцы тоже этим обеспокоены, военные - готовы, надеюсь, до этого не дойдет, но мы, безусловно, должны давить на русских. мы признаем, что Россия - важная сила, нравятся они нам или нет, но они не могут просто так вторгаться в соседей".
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.