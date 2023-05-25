В Украине будут наказывать мужчин, незаконно выехавших за границу во время войны

Глава МВД добавил, что на сегодняшний день изучается международный опыт в этом вопросе.

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Мужчина, выезд за границу / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

В Украине будут вводить наказание для мужчин, незаконно уехавших за границу во время войны. Наказывать нарушителей будут по их возвращении в страну.

Как рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, на сегодняшний день в Украине не существует никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в страну.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", – сказал Клименко в интервью РБК-Украина.

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По его мнению, это будет общая инициатива правительства и парламента: "Я думаю, это будет закон".

Глава МВД добавил, что на сегодняшний день изучается международный опыт в этом вопросе.

"Каким образом обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", — рассказал Клименко.

Мобилизация в Украине

Директор страны-агрессора России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале, дескать, "спецоперации" против Украины и развязал полномасштабную войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, захваченного Крыма, Беларуси и оккупированного Донбасса.

В Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую военную мобилизацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который позже утвердила Верховная Рада. В ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

7 февраля 2023 года Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. Законы объявляются через средства массовой информации и вступают в силу со дня их опубликования.

Смотрите видео о том, сколько украинцев хотели сбежать из Украины во время полномасштабной войны:

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