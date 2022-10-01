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В Украине может стать дефицитом популярный овощ: в чем причина

1 октября 2022, 21:38

Производители постепенно повышали отпускные цены, и на сегодняшний день продажи репчатого лука ведутся по 25-29 грн/кг.

В Украине может стать дефицитом популярный овощ: в чем причина
В Украине взлетели цены на лук / фото Бизнес

В последнее время в нашей стране взлетели цены на репчатый лук - продукт вырос в цене в 4, 5 раза по сравнению с прошлым годом, пишут аналитики EastFruit.

Какие факторы способствуют росту цен: активный спрос со стороны оптовых компаний и сдерживание продаж производителями.

Производители постепенно повышали отпускные цены, и на сегодняшний день продажи репчатого лука ведутся по 25-29 грн/кг ($0,68-0,79/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты сообщили, что основной причиной подорожания репчатого лука является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая ввиду дождливой погоды, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке.

А вот большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажи в настоящее время небольшими партиями.

На данный момент лук на рынке Украины уже продают в среднем в 4,3 раза дороже, чем в конце сентября 2021 года.

Эксперты считают, что цена на лук будет расти и далее, поскольку многие фермеры, не имеющие собственных хранилищ, уже успели распродать значительную часть запасов репчатого лука.

Остальные же производители предпочитают закладывать данную продукцию на хранение и воздерживаются от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

Напомним, цены на яйца и подсолнечное масло в Украине снова повысились в супермаркетах. Средняя стоимость подсолнечного масла подскочила с 61,76 грн до 62,80 грн за 850 мл.

Куриные яйца прибавили в цене более значительно. В частности, десяток яиц подскочил с 31,84 гривен до 45-50 гривен.

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лук цены на продукты
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