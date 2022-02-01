В Украине подорожали пластиковые пакеты: почем их теперь можно купить

Кроме того, как говорят чиновники, так называемые пакеты-"майки" и вовсе должны быть запрещены к распространению уже в начале весны нынешнего года.
С 1 февраля украинские магазины обязаны, согласно постановлению Кабмина, устанавливать минимальные цены на пластиковые пакеты. Об этом сообщается в очередном выпуске передачи ТСН.Ранок.
Теперь сумки будут стоить как минимум две-три гривны. Все зависит от того, имеют ли они ручки и боковые складки. Новации будут касаться пластиковых мешочков, толщина стен которых более пятидесяти микрометров. В первую речь идет о плотных пакетах, которые продаются на кассе супермаркетов.
С 1 февраля 2022 года минимальные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров составят:
- 2,00 гривны – пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 гривны – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 гривны – пакет с ручками и боковыми складками.
Кроме того, так называемые пакеты-"майки" должны быть запрещены к распространению уже в начале весны нынешнего года. Уже в ближайшей перспективе, согласно планам правительства, из обращения должны исчезнуть все полиэтиленовые пакеты (кроме биоразлагающихся).
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Напомним, с 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в украинских магазинах/супермаркетах уже нет. Приобрести их можно только за деньги.
С 1 января 2023 года в Украине все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.
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