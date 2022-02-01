В Украине подорожали пластиковые пакеты: почем их теперь можно купить / УНИАН

С 1 февраля украинские магазины обязаны, согласно постановлению Кабмина, устанавливать минимальные цены на пластиковые пакеты. Об этом сообщается в очередном выпуске передачи ТСН.Ранок.

Теперь сумки будут стоить как минимум две-три гривны. Все зависит от того, имеют ли они ручки и боковые складки. Новации будут касаться пластиковых мешочков, толщина стен которых более пятидесяти микрометров. В первую речь идет о плотных пакетах, которые продаются на кассе супермаркетов.

С 1 февраля 2022 года минимальные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров составят:

2,00 гривны – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 гривны – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 гривны – пакет с ручками и боковыми складками.

Кроме того, так называемые пакеты-"майки" должны быть запрещены к распространению уже в начале весны нынешнего года. Уже в ближайшей перспективе, согласно планам правительства, из обращения должны исчезнуть все полиэтиленовые пакеты (кроме биоразлагающихся).

Читайте такжеС 1 февраля в супермаркетах резко подорожают пакеты: сколько заплатим

Реклама

Напомним, с 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в украинских магазинах/супермаркетах уже нет. Приобрести их можно только за деньги.

С 1 января 2023 года в Украине все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.

Другие новости: