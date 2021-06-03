В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония

В Украине продали с молотка первую тюрьму / obozrevatel.com

В нашей стране на аукционе продали первую тюрьму - ей стала Львовская исправительная колония №48, которая "ушла" за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках "большой распродажи тюрем".

"Сегодня на аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторивка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек, цена продажи по результатам торгов - 377 млн 500 тысяч гривен. Рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза!!"- написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Он отметил, что в торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "большой распродажи тюрем".

Он пояснил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "большая распродажа тюрем" превратится в "большое строительство тюрем".

"Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!",- заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось:

В конце весны 2020 года Денис Малюська заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах.

По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.

На данный момент платные камеры работают в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр.

Позднее Малюська заявлял - после запуска платных камер в украинских следственных изоляторах Минюст заработал 115,5 тысячи гривен.