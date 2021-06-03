УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония

3 июня 2021, 18:36

Сегодня на аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторивка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн.

тюрьма
В Украине продали с молотка первую тюрьму / obozrevatel.com

В нашей стране на аукционе продали первую тюрьму - ей стала Львовская исправительная колония №48, которая "ушла" за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках "большой распродажи тюрем".

"Сегодня на аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторивка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек, цена продажи по результатам торгов - 377 млн 500 тысяч гривен. Рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза!!"- написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Он отметил, что в торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "большой распродажи тюрем".

Он пояснил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "большая распродажа тюрем" превратится в "большое строительство тюрем".

"Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!",- заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось:

В конце весны 2020 года Денис Малюська заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах.

По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.

На данный момент платные камеры работают в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр.

Позднее Малюська заявлял - после запуска платных камер в украинских следственных изоляторах Минюст заработал 115,5 тысячи гривен.

тюрьмы новости Украины Денис Малюська
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-гоЕгипетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го Может ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответМожет ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ Зеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал срокиЗеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал сроки Турция заставила НАТО быть с Лукашенко помягчеТурция заставила НАТО быть с Лукашенко помягче Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срокНарод требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок

Последние новости

18:43

Организаторы E3 2021 показали полное расписание конференций выставки

18:40

Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"

18:36

В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония Видео

18:27

Украина готова ослабить карантин: в Раде сделали заявление о третьей волне COVID-19 Видео

18:17

В Одессе пациентку засосало в аппарат МРТ прямо с инвалидной коляской Фото Видео

Реклама
18:17

Гороскоп на завтра 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

18:10

Epic Games Store начал раздавать градостроительный симулятор выживания Frostpunk Видео

17:47

Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с сыном Потапа и его бывшей Видео

17:36

После коронавируса человечеству грозит опасная болезнь - ученые Видео

17:29

"Удар в сердце Украины": Киев выдвинул резкое требование к США и ФРГ по Северному потоку-2 Видео

17:10

В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает

17:02

Зеленский анонсировал тысячу объектов "Большой стройки"

16:51

Netflix закрыл тяжелобюджетный сериал Наследие Юпитера сразу после премьеры

16:39

"Нож и угрозы": в Харькове "смельчак" захватил в заложники ребенка и девушку

16:30

Стильный экшен Control получит русскую озвучку – переведут даже песни Видео

16:20

Посол раскрыл безумную цель Путина относительно Украины

15:50

Самый полезный завтрак в мире: простой и вкусный рецепт Видео

15:45

Тейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

15:36

Во Львове вынесли приговор пенсионеру за матерно-порнографические письма чиновникам

15:33

Московский суд покарал Моргенштерна: огласили решение суда

Реклама
15:30

Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

15:24

Сквер Слипака и бульвар Вирского: стало известно, какие улицы в Киеве переименуют Видео

15:15

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

15:06

Верховная Рада вернула посадки в тюрьму за обман в е-декларациях Видео

15:01

В Слуге народа анонсировали санкционный удар СНБО по режиму Лукашенко Видео

14:56

Автомагистраль-Юг привлекла почти 100 дорожников на Большую стройку одной из худших трасс Одесчины

14:54

Активность программ для шпионажа и майнинга растет – исследование

14:39

В Слуге народа собрались увеличить пенсионный возраст в Украине Видео

14:35

Ученые предупреждают: через секс можно заразиться этим желудочным заболеванием Видео

14:22

Аутизм и СДВГ: названо популярное лекарство, которое нельзя принимать беременным Видео

14:15

"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами

14:14

Разработчики Far Cry 6 ответили на самые популярные вопросы об игре Видео

14:12

Мишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песни

14:01

Рак простаты: как скорость потока может указывать на заболевание Видео

13:51

У Зеленского объявили о новых инициативах по олигархам и предупредили об ударе Видео

13:46

PS4 еще рано списывать со счетов: Sony продолжит выпускать игры на неё Видео

13:40

Появился список саундтреков к фильму Круэлла 2021

13:35

Украинцам массово отключают газ без предупреждения: что происходит

13:30

Кинофестиваль Молодость – шанс для Украины рассказать миру о своих национальных идеях, - Халпахчи

13:27

Ученые рассказали, можно ли спать с животным в одной постели Видео

Реклама
13:14

Анастасия Приходько откровенно рассказала о пластических операциях на лице

12:58

На Столичном рынке прогремели взрывы: пришлось вмешаться спецназу Фото

12:55

Кинофестиваль "Молодость" пиарит Украину в мире - артдиректор

12:54

В ЕС запретили самолетам летать над Беларусью Видео

12:27

От Google до Netflix: Рада приняла закон об НДС на цифровые услуги Видео

12:04

Синие носы порозовеют: в Украину мчится потепление Видео

11:59

Умер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита Валерий

11:54

"Захват" борта Ryanair: Рада выдвинула жесткое требование режиму Лукашенко Видео

11:47

Вакцинация в Киеве от коронавируса будет проходить по-другому: власти раскрыли нюансы Видео

11:38

Платные дороги в Украине будут иметь бесплатную альтернативу – Тимошенко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять