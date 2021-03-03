В Украине впервые начнут действовать марки с голыми женщинами

В Украине скоро появятся почтовые марки с обнаженными женщинами / УНИАН

В Украине в пятницу, 5 марта, вводятся в оборот первые в стране почтовые марки в жанре ню.

На одних марках изображена картина с обнаженной женщиной, созданная поэтом Тарасом Шевченко, а на других – работа в жанре ню современного художника Андрея Чебыкина, сообщили в Укрпочте.

Марки являются частью серии Ее величество – женщина. Одна марка будет стоить около 10 гривен, а целый марочный лист можно будет приобрести за 81 гривну.

Марки с картиной Шевченко Одалиска, нарисованной в 1840 году

/ ukrposhta.ua

Марки с картиной Чебыкина Энергия II, которая нарисована в 1991 году