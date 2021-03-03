В Украине впервые начнут действовать марки с голыми женщинами

Почтовые марки ню обойдутся недорого – Укрпочта назвала цену.
В Украине в пятницу, 5 марта, вводятся в оборот первые в стране почтовые марки в жанре ню.
На одних марках изображена картина с обнаженной женщиной, созданная поэтом Тарасом Шевченко, а на других – работа в жанре ню современного художника Андрея Чебыкина, сообщили в Укрпочте.
Марки являются частью серии Ее величество – женщина. Одна марка будет стоить около 10 гривен, а целый марочный лист можно будет приобрести за 81 гривну.
Марки с картиной Шевченко Одалиска, нарисованной в 1840 году
Марки с картиной Чебыкина Энергия II, которая нарисована в 1991 году
- Ранее Укрпочта попала в скандал из-за того, что решила 23 февраля ввести в оборот марку, посвященную сухопутным войскам Вооруженных сил Украины. В Минобороны решительно выступили против этой даты. Потом Укрпочта решила перенести дату ввода марок в оборот.
- Напомним, 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества и День воинской славы РФ. Украина отказалась от празднования Дня защитника отечества после того, как российские власти пошли на захват Крыма и поддержали боевиков на Донбассе.
Автор: Екатерина Присяжнюк