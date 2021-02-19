В Укрпочте оправдались за планы выпустить марки в честь ВСУ 23 февраля

В Укрпочте подчеркнули, что компания всегда поддерживала украинскую армию, и объяснили, почему хотели приурочить выпуск марок к этой дате.
Укрпочта отказалась от идеи выпускать к 23 февраля марки, посвященные украинской армии. Соответствующее решение было принято после жалоб Генштаба ВСУ.
В пресс-службе компании объяснили, что выбрали эту дату как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом, и в современной Украине есть, что противопоставить агрессору.
"Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот - украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей", - говорится в заявлении.
Укрпочта перенесла дату спецпогашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта - День украинского добровольца.
Напомним:
- 18 февраля в пресс-службе Минобороны заявили, что ВСУ выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".
- Там отметили, что 23 февраля государство-агрессор РФ отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее численного вида - Сухопутных войск.
- В Минобороны уточнили, что дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством Вооруженных Сил Украины.
- В 2014 году после начала российской агрессии против Украины пятый президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине отменили празднование 23 февраля. Вместо него появился День защитника Украины, который отмечается ежегодно 14 октября.