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В Укрпочте оправдались за планы выпустить марки в честь ВСУ 23 февраля

19 февраля 2021, 10:53
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В Укрпочте подчеркнули, что компания всегда поддерживала украинскую армию, и объяснили, почему хотели приурочить выпуск марок к этой дате.

марки, ВСУ
Укрпочта хотела показать, что современной Украине есть, что противопоставить агрессору / Фото ukrposhta.ua

Укрпочта отказалась от идеи выпускать к 23 февраля марки, посвященные украинской армии. Соответствующее решение было принято после жалоб Генштаба ВСУ.

В пресс-службе компании объяснили, что выбрали эту дату как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом, и в современной Украине есть, что противопоставить агрессору.

"Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот - украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей", - говорится в заявлении.

Укрпочта перенесла дату спецпогашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта - День украинского добровольца.

Марки "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" / ukrposhta.ua

Напомним:

  • 18 февраля в пресс-службе Минобороны заявили, что ВСУ выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".
  • Там отметили, что 23 февраля государство-агрессор РФ отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее численного вида - Сухопутных войск.
  • В Минобороны уточнили, что дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством Вооруженных Сил Украины.
  • В 2014 году после начала российской агрессии против Украины пятый президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине отменили празднование 23 февраля. Вместо него появился День защитника Украины, который отмечается ежегодно 14 октября.

Укрпочта 23 февраля Марки новости Украины
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