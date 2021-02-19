В Укрпочте оправдались за планы выпустить марки в честь ВСУ 23 февраля

Укрпочта хотела показать, что современной Украине есть, что противопоставить агрессору / Фото ukrposhta.ua

Укрпочта отказалась от идеи выпускать к 23 февраля марки, посвященные украинской армии. Соответствующее решение было принято после жалоб Генштаба ВСУ.

В пресс-службе компании объяснили, что выбрали эту дату как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом, и в современной Украине есть, что противопоставить агрессору.

"Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот - украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей", - говорится в заявлении.

Укрпочта перенесла дату спецпогашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта - День украинского добровольца.

Марки "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" / ukrposhta.ua

Напомним: