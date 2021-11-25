В Украине вводят в оборот "новогодние" пять гривень: как будет выглядеть новая монета

Нацбанк вводит в обращение новую монету / УНИАН

Национальный банк Украины в преддверии грядущих праздников вводит в обращение "новогоднюю" монету номиналом 5 гривен, посвященную одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря.

Заказать монету в капсулах и в сувенирных упаковках можно будет онлайн с 25 ноября по 8 декабря. Также будут доступны монеты "Год Тигра" из нейзильбера в сувенирных упаковках и капсулах по одной монете каждого вида. Об этом идет речь на сайте НБУ.

"О дате начала продажи указанных монет по онлайн-заказам в Киевском регионе будет сообщено дополнительно", – рассказали в НБУ и добавили, что новые монеты также можно приобрести в "Ощадбанке".

Так выглядит монета "Год Тигра" / фото НБУ

Напомним, с 1 октября 2020 года в Украине перестали считаться денежными средствами монеты номиналом в 25 копеек. Вывод четвертаков из оборота Нацбанк объяснил желанием упростить наличные расчеты. Есть и вторая причина: монеты по 25 копеек не размениваются, так как монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек также выводятся из оборота.

Также ранее начинался процесс замены бумажных банкнот по 1 грн и 2 грн и монет в 1 гривну образца 1996 года - на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

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